CAMEROUN :: Thèse de doctorat en criminalité financière:Le commissaire Oko Petis"mention très honorable :: CAMEROON

Le 28 mai 2024, à l'université catholique d'Afrique centrale ( UCAC) de Yaoundé, le commissaire divisionnaire, chef de la Division des Enquêtes du Corps spécialisé des officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial ( Tcs ), Joël William OKO PETIS, était face à un jury de renom et d'une implacable rigueur, pour la défense de sa thèse de doctorat PhD en Droit. Le jury était présidé par l'ancien recteur de l'Université de Yaoundé II - Soa, le Prof. Adolphe MINKOA SHE, avec pour membres, les Professeurs Jean Paul BETEGNE, Marcelin NGUELE ABADA, Germain NTONO TSIMI. Intitulée "Coopération policière et lutte contre la criminalité financière en Afrique centrale ", la thèse du commissaire divisionnaire Joël William OKO PETIS a été dirigée par le Prof. Jean Didier BOUKOUGOU. La défense publique de celle-ci a valu "Mention très honorable avec félicitations " du jury au candidat, haut fonctionnaire de la délégation générale à la Sûreté nationale.

Coopération internationale

Il faut , d'emblée, dire que le candidat était dans ses cordes, avec un sujet dans l'ère du temps. Un thème toute passion. Le commissaire divisionnaire Joël William OKO PETIS est un professionnel des enquêtes et investigations policières ressortissant aux détournements des deniers publics. Aussi a-t-il mené des travaux sur les enjeux de la coopération entre les Etats en matière de lutte contre la criminalité financière. Le désormais Dr. Commissaire Divisionnaire Joël William OKO PETIS, dans ses recherches, décline le côté caché , peu ou prou connu de la criminalité financière : ses ramifications internationales. Il présente ainsi Interpol comme la deuxième organisation internationale, juste après l'Organisation des Nations Unies, comme pionnière de la coopération policière internationale, à travers l'Organisation internationale de la police criminelle ( OIPC - INTERPOL).

Thèse de 316 pages, le commissaire divisionnaire Joël William OKO PETIS, dans la première partie de ses travaux de recherche, rend compte du déploiement de la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité financière. La deuxième partie des travaux du chef de la Division des Enquêtes du Corps spécialisé des officiers de police judiciaire au Tcs, table, elle, sur les leviers indispensables à une meilleure coopération en Afrique centrale. Plus exactement, le candidat, tour à tour, met en lumière les facteurs, le processus , les manifestations et les conséquences de la criminalité financière.

Sur les enquêtes

Joël William OKO PETIS relève le renforcement de la coopération internationale dans la transmission des dossiers d'enquête et les mécanismes de coopération policière. Selon lui, cela passe par les modalités de la transmission des dossiers d'enquête, le régime juridique de la transmission, les mécanismes de la plainte et l'échange de renseignements et de données. Juriste de formation, Joël William OKO PETIS part de l'hypothèse selon laquelle la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité financière en Afrique centrale doit s'inscrire dans le cadre de la légalité. Au terme de sa recherche, le candidat fait le constat ( heureux ) qu'en Afrique centrale, et plus spécifiquement dans la zone CEMAC, les Etats ont mis sur pied des cadres de coopération policière pour lutter contre la criminalité financière.

" Dans cette partie du continent, la coopération policière n'a pas fait l'objet d'une pensée d'ensemble. Avant de coopérer, c'est chaque Etat qui mettait sur pied sa législation pour combattre la criminalité en question. Il s'agissait d'une législation d'exception et dont le seul leitmotiv était la répression. Cette logique a permis la création des unités spéciales de lutte contre la grande criminalité et l'exécution des crimi'els", argue Joël William OKO PETIS.

Du double objectif de la coopération policière en Afrique centrale

Pour le candidat, la coopération policière en œuvre en Afrique centrale contre la criminalité transfrontalière, a un double objectif. Le principal, fait - il savoir, consiste à assurer une meilleure protection des citoyens et de leurs biens. Pour ce qui est du second, il porte sur la promotion du développement socio- économique des États. Le candidat rappelle l'importance et la nécessité de cette coopération, lesquelles selon ses travaux, ont été perçues positivement par les chefs de police de la sous-région. Dans cet espace géographique, Joël William OKO PETIS ne manque pas d'informer que la coopération s'exerce dans un cadre juridique adéquat. Une coopération qui selon lui, gravite autour de plusieurs éléments, dont l'échange des informations et des renseignements ; la remise de police à police des délinquants et de l'objet infractionnel ; les missions d'enquêtes ; les opérations de police conjointes ou simultanées ; l'appui opérationnel et l'assistance dans le cadre des enquêtes complexes ; l'organisation des grands événements et la formation.

La thèse de doctorat de Joël Williams OKO PETIS analyse aussi la mise en œuvre de la coopération judiciaire en matière de lutte contre la criminalité en Afrique centrale ainsi que l'aménagement des conditions d'extradition. Et même si les principaux acteurs de la coopération policière dans la sous-région ont été déclinés, il n'en demeure pas moins, selon le candidat, que des écueils demeurent : la souveraineté des Etats, les égoïsmes nationaux, la corruption, ainsi que d'autres obstacles qui empêchent la fluidité de la coopération policière contre la criminalité financière.

Les suggestions du chercheur

Le candidat , en vue de l'évolution de la coopération policière en Afrique centrale, propose que le bureau des enquêtes du Tcs soit revêtu d'un caractère opérationnel pour plus d'efficacité, assurant au territoire communautaire d'être un espace de paix, de sécurité et de stabilité. En somme, un terreau propice au développement recherché par le truchement de l'intégration sous-régionale. Et pour mieux réprimer la criminalité financière, en Afrique centrale, fait d'avoir le candidat, la coopération doit être accrue entre les pays membres. Ces derniers doivent s'accorder leurs concours afin de faciliter et améliorer la sanction des infractions à caractère financier. Le commissaire divisionnaire Joël William OKO PETIS est convaincu que l'impact de la coopération financière touche au bien-être des États de la CEMAC, tout en oeuvrant à la construction d'une communauté sécurisée, avec en prime, le renforcement de la démocratie et l'intégration sous-régionale.

Ancien d'église, Joël William OKO PETIS est réputé pour son intégrité quasi parfaite, son humilité et son obsession pour la justice et la droiture. Toutes choses qui lui donnent d'être un serviteur dévoué et modèle de la Nation. Appelez - le désormais Dr . Commissaire Divisionnaire Joël William OKO PETIS . Il a soutenu avec brio sa thèse de doctorat PhD en Droit, intitulée " Coopération policière et lutte contre la criminalité financière en Afrique centrale ", et obtenu

" Mention très honorable avec félicitations" du jury".