Des journalistes assurés par Orange Cameroun.

Des conventions signées entre la Banque Atlantique, la société de téléphonie mobile et des compagnies d’assurances. Elles permettent de signer des polices d’assurance qui couvrent les maladies et l’accident. Un précieux cadeau offert aux hommes des medias par Orange Cameroun à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse.

Pour Frédéric Debord, Directeur General de Orange Cameroun, « C’est conscient des risques pris par les journalistes dans l’exercice de leur profession, que nous avons décidé d’aller encore plus loin dans notre volonté d’accompagner les chevaliers de la plume que vous êtes, pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même et ainsi vaquer plus sereinement à la collecte, au traitement et à la restitution de l’information »

Cette opération est Issue du partenariat Orange et Atlantiques Assurance. Ainsi baptisée, La gamme « AssurTous » est une offre multi formules d’assurances santé et accident destinées à toutes les bourses. A la Banque Atlantique, on rassure que Contrairement aux offres classiques, elles vous couvrent en cas de maladies de notre environnement, quelque soit votre niveau de revenus. Dans un environnement de catastrophes, pandémies et de lutte contre la covid 19, police d’assurance santé et accident, à moindre coût selon un parcours simplifié. Elle est destinée aux personnes à revenus modérés comme les journalistes. Ce qui a fait dire à Denis Kwebo, président de l’association des Journalistes du Cameroun que « cette action citoyenne va en droite ligne avec les aspirations du syndicat qui lutte pour le bien être des journalistes et leurs familles »

Dans la gamme, un minimum de 30 000 CFA de cotisation annuelle donne droit à une couverture plafonnée à 400 000 CFA. Pour la Banque « Le réseau de soins Atlantiques Assurances est constitué en priorité des Centres Médicaux d’Arrondissement » L’association des Médecins du Cameroun qui était de la partie a rassuré les journalistes «Ce sont ces spécialistes de la santé qui dans les hôpitaux agréés vont accueillir les malades » Comme informations pratiques. La souscription se fait chez un distributeur ou un agent mobile « AssurTous ». On reçoit immédiatement contrat et votre numéro d’assuré. La première prime par Orange Money en tapant le code #150*453 #.