Message de condoléances du MPDR à l'ambassadeur d'Israël au Cameroun :: CAMEROON

Le Président, Médiateur Universel à SEM. L’AMBASSADEUR D’ISRAEL AU CAMEROUN

Yaoundé, le 03 Mai 2021

Objet : Condoléances

Monsieur l’Ambassadeur,

Le MPDR, Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, parti politique attaché à l’excellence et à la promotion des relations entre le Cameroun et l’Etat d’Israël, de même qu’avec l’ensemble des nations et des peuples soucieux de dialogue, de réconciliation, de paix, d’entraide et de solidarité mutuellement bénéfique, a appris avec une profonde tristesse, l’accident tragique qui a entraîné la mort d’une quarantaine de vos compatriotes ainsi que de nombreux blessés le 30 Avril 2021, lors d’une cérémonie religieuse.

Le MPDR exprime au peuple d’Israël tout entier, en cette douloureuse circonstance, sa sincère compassion et sa solidarité face à l’épreuve du deuil.

Le MPDR saisit cette occasion pour renouveler à l’endroit de votre peuple, de l’Etat et de la nation israélienne, de son premier Ministre ainsi qu’à votre endroit personnellement, les assurances de sa très haute considération./.

SHANDA TONME

Copie : MINREX