MONDE ENTIER :: StarTimes diffusera tous matches de l’Euro 2020 en direct et en HD :: WORLD

L’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, StarTimes va diffuser les 51 matchs de l’Euro 2020 sur ses huit chaînes sports en direct et en HD.

StarTimes a sécurisé en 2019 les droits de diffusion de l’Euro 2020 pour l’Afrique subsaharienne et pour toutes les plates-formes. Avec cette acquisition, StarTimes a enrichi un portefeuille de compétitions de football déjà impressionnant et qui inclut notamment la Ligue Europa, La Liga, la Bundesliga, la Coupe d’Angleterre, la Coupe d’Italie et la Coupe d’Espagne.

Comme il l’avait déjà fait durant la Coupe du monde 2018, StarTimes diffusera l’intégralité des 51 matchs de l’Euro en haute définition (HD) à l’aide des dernières technologies. Le signal sera diffusé par le réseau de satellites de StarTimes qui couvre tout le continent.

« Cela garantira un signal fort et stable partout en Afrique, à la fois dans les zones rurales et urbaines, pour fournir des images et un son clairs, même en cas d’intempéries, » explique Hervé Fabien MABOM, Manager marketing de StarTimes Cameroun.

« Les matchs seront également disponibles en direct et en replay sur notre application de streaming StarTimes ON , afin d’offrir aux fans de football plus d’options.

« Nous voulons faire en sorte que chaque famille, où qu’elle vive, puisse profiter de cette superbe fête de football. Les fans attendent l’Euro depuis plus d’un an et ils méritent de bénéficier de la meilleure expérience possible. »

Des émissions en studio avant, à la mi-temps et après le match apporteront des éclairages et analyse du tournoi.

L’Euro avait dû être repoussé en mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19 et se déroulera du 11 juin au 11 juillet prochain. Il s’agit de la 16e édition de ce tournoi qui verra 24 équipes nationales s’affronter pour être déclaré champion d’Europe.

StarTimes

StarTimes est l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique, avec 13 millions d’abonnés à ses services TNS & TNT et 27 millions d’utilisateurs de son application mobile dans plus de 30 pays. StarTimes possède une plate-forme de 700 chaînes africaines (75%) et internationales (25%, dont chinoises 1,5%). La vision de l’entreprise est de « Permettre à chaque famille africaine d’être capable de s’abonner à la télévision numérique et d’en jouir ».