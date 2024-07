CAMEROUN :: Orange Music Legends : Un concert des géants pour une clientèle géante :: CAMEROON

Le 3 juillet 2024 à Yaoundé au Cameroun, Orange Cameroun a donné beaucoup de bonheur à son public à travers un concert géant organisé au palais des sports au quartier Warda.

Ce concert marque le lancement de la saison 2 de Orange Music Legends par cette méga prestation musicale des artistes de l'ancienne et de la nouvelle génération.

C'était environ 3500 personnes qui ont fait le déplacement pour vivre en direct ce concert live en présence du Directeur Général Patrick BENON et d’autres responsables. Ce projet que l'entreprise citoyenne Orange mène depuis deux ans vise à promouvoir les anciennes gloires de la musique, il a également pour but de fédérer et de mettre en commun l'ancien style et la nouvelle génération montante. Orange se rapproche et resserre les liens avec sa clientèle au regard de l’importance de la musique dans le quotidien.



Pour la saison les Légendes anciennes et nouvelle génération sont connues. On peut nommer, Prince Eyango, Donny Elwood, Grâce Decca, Sally Nyolo, Henri Dikongue associés à la nouvelle génération Rinyu, Mr. Leo, Phil Bill, Tao et Fadil le sorcier.

La saison 2 démarre avec 24 épisodes sur 13 semaines, des jeux et quizz à gagner avec des prix à hauteur de 5 Millions de FCFA, la somme de 10 Million de FCFA pour le duo gagnants et tous les votes se feront désormais via notre super appli Max it.