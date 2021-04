CAMEROUN :: Numkam Pierre dénonce les faillites bancaires organisées :: CAMEROON

Au cours d’un point de presse à Douala, l’auditeur bancaire Numkam Pierre a fait un diagnostic sans complaisance, sous forme de question. Comment mettre fin à ces faillites bancaires organisées pour détruire nos entreprises et piller les épargnes de nos populations dans les banques et micro finances. Et surtout, recouvrer l’argent des épargnants spoliés.

Face à cette menace d’effondrement du tissu bancaire, Le président de la Mutuelle Inter-Africaine des Consommateurs des Biens et Services (MIACBIS), il propose le « cadre amiable ». Institué par l’ordonnance 003 du 27 avril 1990 Président de la République Paul Biya pour gérer les faillites bancaires. Dans ce cadre, il se donne quatre missions. Redresser les banques et les micro finances actuellement en faillite et menacées d’une mise en liquidation. Vaincre la crise des pénuries de devises qui frappe nos pays et évolue inexorablement vers une nouvelle dévaluation du franc CFA. Restituer aux populations leurs épargnes bloquées dans les banques et les micros finances qui ont fermés. Ouvrir aux micro finances l’accès aux ressources monétaires afin que toutes nos populations puissent avoir l’accès aux crédits bancaires.

Pour y parvenir, une requête aux fins d’obtention de la mise en place urgente dans les parquets des procureurs de la République d’un service de « cadre amiable » Ainsi qu’un plaidoyer aux fins d’une communication avec les députés de l’assemblée Nationale. Pour l’heure, il s’agit de retrouver les débiteurs des 645 milliards de f cfa qui ne parviennent pas à rembourser leurs crédits et les assister à le faire. Pour atteindre cet objectif, l’épargnant doit etre mobilisé et organisé au sein d’une structure qui lui est propre, se déployer dans les différentes villes ou sont installées banques et micro finances. Pour Numkam Pierre c’est « par cette action que seront redressées de façon définitive et irréversible les banques et micro finances actuellement en faillite. Il pourront également recenser les victimes des micro finances qui ont fermées leurs portes au Cameroun »

Comme illustration, et pour redresser la BICEC qui est en « faillite » selon Numkam, une ordonnance du tribunal de première instance de Douala Bonanjo à faire donner dans « le cadre amiable » à plusieurs cadres de cette Banque qui ont eu à comparaitre le 27 mars 2020 devant le juge pour le règlement du litige qui oppose les parties et met en péril les dépôts des épargnants dans les livres de la Bicec. Mais aussi à l’endroit des épargnants de la défunte compagnie Financière de l’estuaire ( Cofinest SA) « Appeler les victimes ou elles se trouvent à travers le pays » pour une action concertée.