Le don d’un bloc de 8 …toilettes écologiques offert par les membres des anciens élèves de cet établissement a été inauguré le vendredi 23 avril dernier en présence des autorités administratives et communales, du Délégué Départemental l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable et de tous les membres de la communauté éducative de cet établissement.

Prenant la parole lors de cette cérémonie d’inauguration et en qualité de président de l’Association des anciens élèves du lycée de Penka-Michel (Aaelpm) Monsieur Hippolyte Kouokam a fait remarquer que « Le plus difficile n’étant pas de construire comme nous l’avons fait, mais d’en assurer un usage en bon père de famille afin de laisser aux générations futures un espace sain et non contagieux.», Il a ainsi lancé un défi à l’ensemble des membres de la communauté éducative de cet établissement situé dans le département de la Menoua. Danielle Tcheutchoua, élève en classe de terminale D salue cette initiative de l’Aaelyp et s’engage ainsi à s’investir, à l’instar de ses autres camarades, dans le cadre de la préservation et de la pérennisation du joyau architectural. Il va sans dire que son coté écologique réside justement dans le fait que les fèces recueilli au bout d’un temps peuvent être transformés en plusieurs produits, notamment le gaz domestique ou le fertilisant. « Nous sachant dans une zone où la pratique de l’agriculture est prépondérante, nous avons opté pour un modèle pouvant produire du fertilisant, pour peu que les conditions de maintenance soient suivies », explique M. Kouokam. Une manière pour lui de montrer que l’école devrait être un cadre favorable au développement multisectorielle, durable, intégral et équitable de la société.

Au cœur de l’enceinte du lycée bilingue de Penka-Michel, le nouvel édifice fait désormais partie du décor.. Il s’agit d’un bloc de huit latrines équipées d’une fosse d’aisance. Une architecture qui s’inscrit, , dans une démarche bioclimatique avec les respects d’un protocole visant à limiter la prolifération des odeurs et à abaisser la température dans les pièces par temps de forte chaleur. Assurer le flux d’air régulier dans les locaux, maintenir en permanence le bâtiment propre et empêcher la pollution de la nappe phréatique par les déjections contenues dans les fosses d’aisance, entre autres, font partie des exigences liées à la fonctionnalité de cet ouvrage.

Le coût global de cette réalisation est chiffré à la somme de sept millions huit cent mille francs avec une participation de l’association des parents d’élèves pour une somme d’un million de francs. Ces latrines écologiques aux normes environnementales et standards internationaux constituent un motif de fierté pour l’ensemble des membres de la communauté éducative de ce lycée. Dr Richard Kamto, proviseur dudit établissement est flatté par la mobilisation, la vision et le dynamisme des membres de l’Aaelyp. Il trouve qu’il tombe à point nommé, d’autant que le Cameroun est traversé par « la crise anglophone » qui a favorisé l’accroissement des effectifs au lycée bilingue de Penka-Michel. Pour le Dr Richard Kamto ce don vient également consolider des actions d’hygiène et de salubrité à observer dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus qui secoue de nombreux pays, dont le notre, depuis fin 2019. A l’instar de M. Kouokam, le chef de cet établissement pense que ces latrines écologiques sont une technologie nouvelle mais très pratique qui requiert une attention particulière en terme de suivi et d’entretien.

Même si comme le souligne M. Kouokam, l’AAELYP n’a pas «pas la prétentions de résoudre tous les problèmes », cette association peut se satisfaire du fait que l’un des problèmes cruciaux, identifié dans la cadre du diagnostique de départ en 2016 au lendemain de notre assemblée générale constitutive, par une équipe conduite par Hervé TCHEKOTE, et qui faisait état d’un besoin réel de lieux d’aisance autant pour le personnel administratif que pour le corps enseignant et les élèves, ait été comblé, grâce à la mobilisation des ressources par les membres et les partenaires de l’association.

Au chapitre de la mobilisation des ressources

Il y a eu des blocages liés aux tables bancs à offrir suite à l’afflue dans ce lycée des élèves déplacées internes de la crise anglophone. Nous avons reconsidéré notre budget. Nous avons mis sur pied une nouvelle stratégie de collecte des fonds. Et les choses ont bougé.

C’est pour moi l’occasion, de célébrer ici toute la mobilisation observée autour de ce projet depuis un an, cela n’aura été jamais possible sans de nombreux soutiens, d’abord des membres de l’AAELYP engagés et travaillant dans les quatre coins du monde. Je vous dis merci pour votre soutien, vous avez cru en ce projet, je voudrais aussi remercier tous nos partenaires qui nous ont soutenu depuis le lancement de ce projet et dont certains ont pu faire le déplacement ce jour pour l’inauguration Faut-il le préciser, nous n’avons pas ici la prétention de résoudre tous les problèmes du lycée, nous ne détenons d’ailleurs pas de baguette magique pour cela, mais nous voulons simplement à travers des actions ciblées, permanentes ou ponctuelles, revivre les merveilleux souvenirs, nostalgiques, mélancoliques et parfois mélodramatiques qui ont bercé notre enfance ici. Nous revivons cela au travers de ces élèves qui nous espérons, prendront la relève après nous. Les personnes que vous voyez devant vous aujourd’hui sont volontaires, bénévoles et désintéressées qui donne un peu et parfois beaucoup de leur temps, de leur compétence et de leur argent pour arriver à accomplir les actes dont vous êtes témoins et ils méritent vraiment une salve d’applaudissement. Au proviseur, je dirai merci au nom des membres, son oreille attentive et sa franche collaboration. Nous avons commencé cette merveilleuse aventure avec votre prédécesseur et nous la poursuivons encore ensemble à vos côtés; Aux enseignants je dis merci. Merci d’avoir été là et de continuer d’être là pour eux ; pour nous qui avons été à leur place hier et qui sommes devenus des personnalités grâce aux bases que vous nous avez inculquées. Par mimétisme ou par vocation, certains d’entre nous sont devenus vos collègues et vous êtes témoin de leurs compétences. Aux élèves, je dirais travail et abnégation, car si vous voulez être épanouis dans votre vie future, vous devez travailler avec abnégation pour y parvenir.

Aaelyp en bref…

Des membres à l’esprit d’innovation et de solidarité

L’Association des Anciens Elèves du Lycée de Penka-Michel (AAELYP) est une association non gouvernementale, apolitique, laïque et à but non lucratif, née du souvenir des belles années scolaires passées dans ce Lycée, et du bonheur d’avoir partagé la même histoire. L’AAELYP regroupe en son sein environ 115 membres dont la mission principale est de contribuer efficacement au développement du Lycée à travers la réalisation d’importants projets et l’appui à la formation des jeunes élèves de cet établissement scolaire. Elle ambitionne de mutualiser son capital intellectuel, matériel et financier, pour contribuer à l’encadrement, à l’orientation et au parrainage des cadets. L’AAELYP voudrait aussi à travers le renforcement de sa collaboration avec l’équipe dirigeante du Lycée, contribuer à l’amélioration des infrastructures et équipements capables d’impacter les conditions de vie et de travail des élèves au sein de leur établissement scolaire. Avec pour principe basé sur la fraternité, la solidarité l’éducation, l’intégration, la liberté et la dignité humaine dans le respect des lois de la République. L’Association des Anciens Elèves du Lycée de Penka-Michel dont le siège social est basé à Yaoundé, compte à l’heure actuelle cinq antennes. A savoir : le Centre-Sud-Est ; l’Extrême Nord–Nord–Adamaoua ; l’Ouest-NordOuest; le Littoral-Sud-Ouest et la Diaspora. Sa première Assemblée Générale a eu lieu le 29 octobre 2015 à Yaoundé et le 30 octobre 2017,elle procédait à la première édition de la remise des prix de l’excellence et inaugurait ici même, le puits d’eau aménagé dont la réalisation a connu la déterminante contribution des prêtres du sacré cœur du canada., le 31 Août 2019 veille de rentrée scolaire elle a offert des table-bancs pour les salles de classe, le 15 Novembre 2019, elle a organisé dans ce même lycée une cérémonie de remise des bourses d’excellence scolaire aux meilleurs élèves de toutes les salles de classe et section confondues.