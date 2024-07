CAMEROUN :: Cinquantenaire de SOPECAM-SCP : Des médailles en argent, vermeil et en or pour le personnel :: CAMEROON

L’honneur fait au personnel de la SOPECAM-SCP est une marque de reconnaissance du Directeur Général Mme Marie-Claire NNANA. À la Direction de l’entreprise ce 3 juillet 2024, plusieurs personnels ont vu leur travail être applaudi, salué et honoré.

C’est donc 387 médailles d’honneur et de travail à 266 personnels décernées par Grégoire OWONA, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale accompagnés par le Président du Conseil d’Administration de la SOPECAM Joseph Le, par ailleurs Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, monsieur le préfet du département du Mfoundi et bien d’autres hautes personnalités.

Comme il est de coutume dans la tradition africaine, familles, amis et connaissances sont venus assister à cette cérémonie grandiose. Recevoir une médaille n'est pas donné au premier venu, voilà pourquoi cette récompense revêt un caractère festif.

Pour le top management, la SOPECAM-SCP est reconnaissante à l’appui constant du gouvernement. Voilà pourquoi tout le personnel est traité avec soin.

Discours de Mme le DG de SOPECAM-SCP

Comme dit l’adage, qui en dit merci demande encore. Marie-Claire NNANA dans son discours souhaite que la hiérarchie apporte un traitement spécial à la SOPECAM-SCP dans le cadre de la commande publique.

Le Directeur Général a ensuite félicité tout le personnel ayant reçu des médailles. Pour elle, le bien-être du personnel demeure un sujet d'actualité. La SOPECAM-SCP doit sa grandeur à la participation de tout le personnel.