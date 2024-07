CAMEROUN :: Déclarations de ce jour du ministre Atanga NJI: Une lettre ouverte lui est adressée par un citoyen :: CAMEROON

Monsieur, l'opinion nationale et internationale a pris connaissance de vos récentes déclarations. Elles ne sont pas passées inaperçues. Vos propos ont suscité des réactions, et il est de mon devoir de vous adresser quelques observations.

En observant votre point de presse, j'ai discerné un homme dont le talent surpasse même celui Jean-Baptiste Auriol, Jango Edwards ou encore Pipo Sosman, célèbres clowns britannique, américain et français. En effet, si le Cameroun était un cirque, vous seriez sans conteste le plus éminent des clowns contemporains, et cette notoriété ne vous aurait pas été volée. Votre talent pour incarner le gaffeur, le lourdaud et le ridicule dépasse celui de n'importe quel bouffon de l'histoire. Votre cynisme, peu subtil comme celui d'un clown, est une preuve manifeste de votre vocation.

Chaque fois que vous vous produisez en public, le rire éclate. Vos gouverneurs, présents lors de vos interventions, ne peuvent s'empêcher de s'esclaffer. Je présume que vos anciens camarades de prison, d'abord à Bamenda, puis à New Bell, ne se sont guère ennuyés en votre compagnie.

Cependant, monsieur le ministre, le Cameroun n'est pas un cirque, et la fonction de ministre de l'Administration territoriale ne saurait être réduite à un spectacle de dressage d'animaux. Le Cirque du Soleil vous tendra volontiers les bras, je vous encourage à y exercer vos talents. Mais, par pitié, quittez ce poste qui exige expertise et sérieux. Écrivez à Monsieur Biya, exprimez-lui vos limites et sollicitez une réorientation vers un domaine plus en adéquation avec vos compétences.

Monsieur le ministre,

Votre propension à transgresser les lois est notoire. Si chaque loi du pays était une femme, vous auriez surpassé Dino Scala ou Ananias Mathe en notoriété. Votre aisance à les violer fait de vous un individu dangereux. Il paraît clairement que vous n'avez jamais quitté l'univers de votre enfance, où vous semiez la terreur en volant poules et poussins dans votre quartier. Cependant, monsieur le ministre, le Cameroun ne vous appartient pas. Face aux 30 millions de citoyens qui composent sa population, vous n'êtes qu'un élément parmi d'autres.

Quant à la préparation d'un coup d'État visant la candidature de Maurice Kamto, dont vous êtes la cheville ouvrière, il me suffit de rappeler, pour l'opinion publique seulement, qu'aucune loi électorale n'exige qu'un parti politique participe aux élections municipales et législatives pour présenter un candidat à la présidentielle. Votre méconnaissance des textes ternit l'image du Cameroun. La légalité de la candidature ne fait plus débat, et il ne vous appartient pas de déterminer qui peut ou non être candidat à une élection au Cameroun.

Monsieur le ministre, le pays prospérera et s'unira lorsque nous nous débarrasserons des individus tels que vous au sein de l'administration. J'espère que, le moment venu, vous assumerez pleinement les conséquences de votre zèle excessif, et que vous chercherez pas d'excuses, ni refuge derrière le nom et les diplômes de votre défunt frère jumeau.

