CAMEROUN :: Prison de Kondengui: Atangana Kouna meurt de faim :: CAMEROON

C'est notre confrère Kalara qui nous l'apprend. Dans les colonnes de l'hebdomadaire juridico- judiciaire paraissant à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, nous apprenons dans sa livraison de ce mardi 27 avril 2021, des nouvelles d'un prisonnier de luxe.

Selon le journal de Christophe Bobiokono, l'ancien ministre de l'Eau et de l'Energie, Basile Atangana Kouna, est sans nourriture à la prison de Kondengui où il est incarcéré depuis trois ans. L'ancien membre du gouvernement n'a plus d'argent pour se nourrir. Il pourrait donc mourir de faim, puisque selon nos sources, il ne saurait se nourrir à la nourriture qu'on dit impropre et insalubre de la prison, vu son standard de vie.

L'hebdomadaire rapporte qu'en date du 14 avril 2021, le conseil de l'ancien ministre de l'Eau et de l'Energie, Basile Atangana Kouna, a saisi le juge en charge du dossier au Tribunal criminel spécial ( Tcs ) de Yaoundé, pour que ce dernier ordonne le déblocage de deux comptes bancaires du prisonnier VIP. En mars 2018, lors de son incarcération, tous les comptes de Basile Atangana Kouna qui du reste est épinglé comme ancien directeur général de la Cameroon Water Utilities Corporation ( Camwater ) entre 2002 et 11, avaient été scellés par le juge d'instruction. Il s'agit de ses comptes ouverts à la Bicec, à Société Générale Cameroun, ainsi que des coffre-fort logés à BGFI Bank. La saisie sur tous les biens meubles de Basile Atangana Kouna, s'était même étendue à son épouse, pourtant haute cadre bien rémunérée aux Aéroports du Cameroun ( ADC), une société à capitaux publique, ainsi que sur ses enfants, hauts cadres de l'administration.

Les comptes de l'ancien ministre de l'Eau et de l'Energie, avaient été scellés par le juge d'instruction, aux de se rassurer du recouvrement de la somme de 1,2 milliard francs CFA imputés comme détournement de fonds publics, à Basile Atangana Kouna, en tant que directeur général de la Camwater.

Pour Me. Yossa son conseil, le montant total de l'épargne de son client s'élève à 1,6 milliard francs CFA. Une somme largement supérieur à ce qui est ( serait ) demandé à Basile Atangana Kouna comme corps du délit, en cas de condamnation. Aussi l'avocat au barreau du Cameroun exige-t-il le déblocage de deux comptes de son client, puisque ce dernier possède 400 millions francs CFA de plus que le corps du délit. Les deux comptes dont le déblocage est demandé au Tcs, avaient été approvisionnés par le salaire de Basile Atangana Kouna en tant que ministre, les indemnités y afférentes ; ses indemnités en tant que président du conseil d'administration de la Société nationale de transport d'électricité ( Sonatrel ), ainsi que des gratifications en tant que membre de l'Agence de régulation des télécommunications ( Art).

Au secours ! Débloquez deux comptes de l'ancien ministre Basile Atangana Kouna : il meurt de faim à la prison de Kondengui à Yaoundé.