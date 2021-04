CAMEROUN :: Situation préoccupante du centre de santé de Bikok: La Comicodi interpelle le ministre de la santé :: CAMEROON

Monsieur le Ministre, A seulement 28 kilomètres de Yaoundé, le centre de santé de Bikok se meurt, dépourvu de tout, pas d’équipements basics, pas de personnels, pas d’espoirs, et une population abandonnée, désemparée et presqu’oubliée, par ces temps de pandémie.

Bikok n’est pas un cas unique, mais c’est un cas emblématique qui interroge à plus d’un titre, non seulement sur notre gouvernance, mais gravement et mieux encore, sur nos élites.

J’ai l’expérience de mes interpellations passées et des mes cris de mes appels d’urgence en votre direction. Vous avez toujours été diligent et prompt.

Alors, en vous remerciant d’avance, je prie votre bienveillante autorité, de trouver très rapidement une solution, dans l’intérêt des populations. C’est une situation incompréhensible, quand on sait que des dizaines de médecins écument les rues et des buvettes des grands centres urbains et de de la capitale particulièrement.

Hautes et fraternelles considérations./.

SHANDA TONME

Copie : PM ; Pdt ordre des Médecins