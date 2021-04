CAMEROUN :: Coopération : la langue turque sera enseignée à l’Université de Yaoundé 2 :: CAMEROON

Le protocole de partenariat pour la création d’un centre d’étude de la langue et de la civilisation turque est signé ce 26 Avril entre l’Université de Yaoundé 2 et la Fondation Maarif de Turquie au Cameroun.

Salle des Actes de l’Université de Yaoundé Soa. Il est 11 heures et 30 minutes. Le recteur de l’institution, Pr Minkoa She et le représentant permanent de la Fondation Maarif de Turquie au Cameroun (Fmc), Onur Yildiz, se donnent la poignée de mains. Les deux hommes viennent d’échanger les parapheurs.

C’est en présence des cadres de cette université et du représentant de l’ambassadeur de la Turquie au Cameroun, Bugra Demirtas. Les deux parties s’engagent à respecter les 11 articles contenus dans le protocole. Pour la Fmc, il s’agira d’ouvrir dans les prochains jours, un centre d’études au campus de l’Université de Yaoundé 2 dans l’enseignement de la langue turque et dans d’autres domaines de recherche.

La Fmc doit également promouvoir et participer aux événements que l’université organise. Les obligations de la partie camerounaise concernent la coordination et le soutien administratif pour l’enseignement de la langue turque aux étudiants et aux personnels entre autres. L’université devra participer aux activités de la Fmc en assurant leurs sensibilisations.

Dans son discours de circonstance, le professeur Minkoa She, déclare que le partenariat s’inscrit dans « un vaste mouvement de coopération fructueuse » entre le Cameroun et la Turquie. Le recteur fait allusion au stade de Japoma qui selon lui, est l’un des plus beaux stades d’Afrique, voire du monde. Il rappelle que la Turquie emboite le pas à la chine et à la Corée du Sud, avec qui des conventions similaires sont signées avec l’institution qu’il dirige.