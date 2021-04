CAMEROUN :: EDUCATION: LA PREMIERE EDITION DU BUSINESS GAME ATTJIARIWAFA A ETE COURONNEE DE SUCCES :: CAMEROON

EN DÉBUT DU MOIS D'AVRIL, L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE GESTION DE YAOUNDÉ ET 11 AUTRES UNIVERSITÉS ISSUES DU CAMEROUN, SÉNÉGAL, CÔTE D'IVOIRE ET LE MAROC ONT PARTICIPÉ AU BUSNESS GAME ORGANISÉ PAR LE GROUPE ATTIJARIWAFA.



Dans l'optique de permettre aux étudiants d'avoir une expérience inédite fondée sur le travail d'équipe, la création de synergies et la prise de décision dans le paysage entrepreneurial et financier, le groupe Bancaire Attijariwafa a organisé en ligne, en début du mois d'avril un business Game entre 12 universités issues du Cameroun, la côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal.



Une compétition fondée sur un principe bien précis, qui a pu créer une réelle dynamique positive auprès des participants, " le business game Attijariwafa c'est un jeu virtuel qui consistait pour chaque participant à incarner le rôle d'un ingénieur en bâtiment travaux publics dans l'optique de transformer une forêt en centre urbain" a indiqué Kemdeng Gessica, Chef de groupe de l'ecole supérieure de commerce de gestion de Yaoundé (ESCG) au business Game Attijariwafa.



Au terme de ce challenge académique, l'école supérieure de commerce et gestion de Yaoundé(ESCG) a remporté la troisième place. Les deux premières places ont été respectivement gagnées par l'Institut Agitel de Côte d'Ivoire et l'Université Catholique d'Afrique Centrale de Douala.



Au terme de cette première édition, les étudiants de ESCG ne sont pas passés par quatre chemin pour exprimer leur satisfaction" Nous sommes très heureux d'avoir reporter la lll ème place à cette compétition organisée par la banque Attijariwafa. Nous travaillons encore pour être premier l'année prochaine. Nous disons merci à cette institution financière pour cette initiative qui nous aide sur le plan intellectuel et Académique" a exalté Kemdeng Gessica participante et étudiant à ESCG de Yaoundé.



Il sied de souligner que, cette initiative du groupe Attijariwafa Bank vient renforcer son image en tant que multinationale panafricaine par excellence. À peine cette première édition du business Game terminée, l'institution financière prépare déjà la prochaine édition.