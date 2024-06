Orange Cameroun va en guerre contre la désertification et les changements climatiques :: CAMEROON

Dans le cadre des activités de protection de l’environnement, une équipe de l’entreprise de téléphonie mobile est allée à Garoua, la capitale de le Région du Nord pour marquer sa solidarité à toutes les populations du septentrion menacées par la désertification et les changements climatiques.

C’est le programme « Engage for change » Un appel de orange Cameroun à un changement pour le bien etre dans un environnement saint. Pour y parvenir, les populations doivent conjuguer des efforts pour accompagner les pouvoirs publics pour lutter contre des changements climatiques qui impactent le quotidien des populations Aussi, de par sa position géographique, les populations du septentrion son la cible privilégiée de la désertification et des changements climatiques.

Orange mesure la gravité de la situation et a mis la main à la pâte. Elle a donc mobilisé des salariés de l’entreprise et des volontaires dans cette opération qui a consisté à planter 5000 arbres pour reboiser et rafraichir la capitale du Nord. Pour Orange Cameroun « Il est question à travers les 5 000 arbres plantés dans le cadre de ce programme, de marquer notre empreinte écoresponsable et d’ancrer dans les consciences l’urgence et la nécessité de planter des arbres pour ainsi renforcer la résilience des populations locales »

Ce qui a fait dire à Oumarou Sanda, Maire de Garoua 2eme que « Cette action se situe dans le prolongement de ce que Orange Cameroun fait déjà en matière d'environnement. Parce que à Orange nous sommes convaincus que l'arbre est un bouclier contre les désagréments du climat que nous connaissons en ce moment. Planter un arbre c'est quelque chose d'absolument indispensable si on veut laisser un environnement saint”

Un sentiment partagé par Nestor Dym, sous prefet de Garoua 2 qui precise qu’ « il fait très chaud à Garoua, alors il faut planter lemm des arbres. Cette initiative prise par la municipalité et soutenue par Orange Cameroun, est louable et nous voulons appeler nos populations à protéger ces arbres que nous plantons aujourd'hui »

Aussi, Pour Mathilda Mambo, Directrice des Ressources humaines, représentant le Directeur Général à Orange Cameroun « La forte avancée du désert a suscité la prise de conscience de la population entière et des acteurs économiques en particulier en tête desquels Orange Cameroun, qui se sont tous sentis un devoir de responsabilité envers les populations de la zone septentrionale durement frappées par cette situation responsable d’énormes pertes humaines et économiques ainsi que des déplacements des populations, autant de facteurs qui imposent une nouvelle organisation de la vie et des actions concertées utiles pour le grand bonheur des bénéficiaires » Il est question à travers les 5 000 arbres plantés dans le cadre de ce programme, de marquer notre empreinte écoresponsable et d’ancrer dans les consciences l’urgence et la nécessité de planter des arbres pour ainsi renforcer la résilience des populations locales »

Il faut le dire finalement que l’operation « Engage for change » vient rejoindre sur le terrain à Garoua une autre operation “Un foyer, un arbre” de la Mairie de Garoua 2. Avec le meme objectif : parvenir à inverser la dégradation actuelle des ressources du sol, de l’eau, des terres et des forêts sans délais. Ainsi, l’initiative se concentre sur le reboisement, le développement économique à faible carbone, la multiplication de forêts urbaines et de nouvelles possibilités d’améliorer les moyens de subsistance des populations des régions rurales.

Le Maire était clair dessus « Il ne s’agit pas de faire une simple plantation d’arbres décoratifs, mais bien de le faire de manière réfléchie pour créer un véritable écosystème complexe. Les espaces forestiers sont plus résilients, et bien agencés, ils rendent les villes plus agréables, plus sûres et plus à même de résister aux changements climatiques ».