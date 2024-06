CAMEROUN :: Titre identitaire : Comment les nouvelles réformes vont valoriser la Carte nationale d'identité :: CAMEROON

Les camerounais pourront désormais avoir leur CNI après 48h, grâce à des nouvelles réformes entreprises par l'Etat du Cameroun .

Bonne nouvelle pour les citoyens demandeurs de Carte nationale d'identité.

L'obtention de la pièce sera désormais possible désormais après 48h, loin des longs mois qu'il fallait attendre pour l'obtention du précieux sésame. C'est en fait l'un des objectifs majeurs à atteindre, par ailleurs unique au monde. Le processus sera rendu possible grâce à des systèmes de production et de logistique extrêmement efficaces et coordonnés.

La démarche d'obtention de la Carte nationale d'identité, va démarrer par une phase de pré-enrôlement sur une plateforme à l'image du passeport. Ceci va permettre aux demandeurs de planifier un rendez-vous pour une qualité d'accueil optimale. Ils seront également édifiés sur les étapes du processus et la disponibilité de la pièce pour le retrait.

Les navettes entre les domiciles et les centres d'établissement de la Carte nationale d'identité seront réduites. Des dispositions pratiques, relatives à la mise sur pied de 700 stations d'enrôlement fixes, 300 stations d'enrôlement mobiles à travers le Cameroun vont faciliter la tâche.

À cela s'ajoutent, la création de 58 centres départementaux à travers le pays, sept centres régionaux et trois centres principaux (Yaoundé, Douala, Garoua), dédié à la production des Cartes nationales d'identité. Conçue pour une validité de dix ans, la Carte nationale d'identité dans les détails, pour ce qui est du prix, revient à 1000 Fcfa l'année.