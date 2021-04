CAMEROUN :: La FOCACO dit non au Jeu d’argent, tabac et stupéfiants chez les mineurs. :: CAMEROON

La Fondation Camerounaise des Consommateurs (FOCACO), a procédé au Lancement à Douala de la campagne "Stop addictions chez les mineurs"

Le point de départ a eu lieu le lundi 19 Avril au Lycée Joss. Au cours des échanges entre la Focaco et le secondaire, les élèves ont été édifiés sur les méfaits des jeux d’argent et de la consommation des stupéfiants, d'alcool et du tabac chez les mineurs d’âge.

Des causeries éducatives des agents sensibilisateurs de la FOCACO ont portées sur les conséquences des stupéfiants sur leur santé. La cigarette par exemple multiplie les risques de cancer du poumon, du larynx, de la bouche et de la gorge. La consommation de l’alcool les expose aux accidents de la circulation, relations sexuelles non protégés, grossesses non désirées et maladies infectieuses. La consommation de l’alcool quant à elle est interdite par la loi et peut les conduire en prison. Pour soutenir cette campagne, des brochures leurs ont été distribués.

Cette initiative de la FOCACO s’inscrit en droite ligne avec la stratégie du Gouvernement qui vise à éradiquer les fléaux qui minent notre jeunesse et qui la conduisent très souvent à la délinquance. La campagne se poursuivra jusqu'au 30 Avril 2020 dans d'autres établissements scolaires de la ville de Douala ainsi que dans d'autres villes camerounaises notamment Yaoundé et Bafoussam.