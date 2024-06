CAMEROUN :: Une application de facturation en ligne à Kribi Conteneurs Terminal :: CAMEROON

Il s’agit de l’application électronique Ipaki External Site (IES). Cet outil des nouvelles technologies de l’Information et de la Communication fonctionnera tous les jours de la semaine.



Cette plus-value dans la facturation permettra aux clients de consulter, éditer et générer leurs factures en ligne à toutes les heures de la journée, même le Dimanche. Le déploiement de l’IES s’inscrit dans la stratégie de digitalisation et de réduction de l’empreinte carbone de KCT, conformément aux principes du label « Green Terminal ». En permettant la génération dématérialisée des factures, KCT aspire à minimiser les déplacements de ses clients, réduisant ainsi les émissions de CO2 liées aux opérations de traitement des factures. Cette solution de gestion électronique facilite et accélère également le traitement des dossiers clients, améliorant ainsi leur expérience globale. Bien plus, Entièrement développée par AGL, l’un des actionnaires de référence de KCT, la plateforme IES offre plusieurs avantages à ses utilisateurs, notamment : un gain de temps essentiel, en permettant le traitement simultané de plusieurs dossiers ; la garantie de paiements sécurisés en ligne ; et un suivi simplifié de leurs opérations en temps réel et en toute transparence.



Pour KCT la modernisation, la productivité et l’efficacité du terminal, L’IES couplée au service de paiement électronique permet désormais à ses clients de bénéficier d’un outil innovant et complet, pour gérer leurs opérations de facturation de manière autonome.

David Azra, Directeur Général en fait l’économie « Plus de 95% de nos clients opèrent entre Douala et Yaoundé, témoignant de leur confiance en Kribi Conteneurs Terminal. Dans un environnement économique en perpétuelle mutation, adopter des solutions innovantes est impératif. Avec l'introduction de la gestion électronique de la facturation (IES), KCT améliore son expérience client, offrant une disponibilité 24h/24 et 7j/7. Ce nouvel outil facilite les livraisons, optimise nos services et simplifie le parcours des opérateurs économiques. Premier opérateur portuaire camerounais à offrir à ses clients la facturation électronique, KCT confirme ainsi sa volonté de contribuer à faire de Kribi un hub majeur sous régional », a indiqué David Azra, Directeur Général de Kribi Conteneurs Terminal. » David Azra, Directeur Général de Kribi Conteneurs Terminal.

A PROPOS DE KRIBI CONTENEURS TERMINAL

Constitué d’un groupe d’actionnaires camerounais, de Africa Global Logistics, de CMA CGM et de CHEC, le consortium Kribi Conteneurs Terminal est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eaux profondes de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique camerounaise une infrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont des quais de 350 mètres pouvant accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce nouveau terminal est appelé à faciliter l’essor du commerce régional et accélérer la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement.