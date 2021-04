CAMEROUN :: Économie numérique : L'IAI s'associe au géant Huawei pour arriver au firmament :: CAMEROON

Une plateforme de collaboration entre le Chinois Huawei, le leader mondial des télécommunications, et l'Institut Africain d'Informatique ( IAI ), est en vigueur depuis mercredi dernier. Il s'agit de la formation de 24 enseignants de l'IAI - Cameroun, et de l'Institut Supérieur de Formation aux Métiers de Télécommunications, de l'innovation Technologique, de Commerce et de Gestion ( IFTIC - SUP).

Le mercredi 14 avril 2021, a eu lieu au Campus principal de l'IAI - Cameroun, à Nkol- Anga'a dans une banlieue de Yaoundé, la cérémonie de lancement officiel de la formation des enseignants à la certification HUAWEI ICT ACADEMY. Après leur formation, il sera question pour ces enseignants, de former des Etudiants à leur tour. La cérémonie de lancement officiel de cette formation a mis en scène, la Directrice Relations Publiques Huawei zone CEMAC, Madame Edmonde Djiokeng Teboh, et Monsieur Armand Claude Abanda, Représentant Résident de l'IAI - Cameroun.

Dans son adresse de circonstance, Madame Teboh a exprimé sa profonde gratitude à toutes les écoles partenaires, et aux enseignants locaux, pour leur précieuse contribution à la formation des talents, et au transfert des compétences en TIC au Cameroun. Nobles missions auxquelles Huawei s'est officiellement engagé au Cameroun depuis 2018. Il s'agit d'un partenariat entre le géant asiatique des télécommunications, et le Cameroun, à travers le Ministère de l'Enseignement Supérieur. Cette collaboration concerne les Universités et Grandes Écoles partenaires, l'Université de Douala, l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication ( SUP'PTIC), l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Yaoundé 1 ( ENSP), l'Institut Universitaire de la Côte ( IUC), et désormais, l'Institut Africain d'Informatique ( IAI).

HUAWEI ICT ACADEMY est un plan stratégique de développement des talents locaux en TIC. Il s'agit d'une réponse à la politique d'économie numérique du Cameroun, conformément aux vœux du chef de l'État Son Excellence Paul BIYA, en vue de l'émergence du pays à l'horizon 2035. Selon Madame Edmonde Djiokeng TEBOH la Direction Relations Publiques Huawei zone CEMAC, " le partenariat entre Huawei Cameroun et l'IAI Cameroun, tient d'abord pour deux ans. Nous observerons d'abord les résultats obtenus, avant de signer un partenariat de plusieurs années.

Dans le cadre de la coopération entre Huawei et le Ministère camerounais de l'Enseignement Supérieur à travers les Écoles partenaires, 83 Étudiants issus des 10 Régions du Cameroun ont été formés et certifiés HUAWEI ICT ACADEMY, de même que près de 1000 autres ont suivi la formation du précieux Programme. Une fructueuse coopération matérialisée par la 3 ème Place obtenue par trois Étudiants de l'Université de Douala, à la dernière Grande Finale Mondiale de HUAWEI ICT ACADEMY.

RÉACTIONS

Madame Edmonde Djiokeng TEBOH, Directrice Relations Publiques Huawei zone CEMAC

" Désormais, l'IAI fait partie de la famille des Établissements partenaires de la HUAWEI ICT ACADEMY. On va dire aujourd'hui que c'est un nouveau partenaire, et désormais avec l'IAI, les Étudiants peuvent profiter de ces formations et de ces transferts des compétences que HUAWEI a engagés au Cameroun depuis 2016. C'est un engagement de HUAWEI dans le cadre de sa responsabilité sociétale, laquelle essaie de créer un pont entre les entreprises et les Académies afin que les ressources camerounaises puissent avoir de la Valeur ajoutée sur les innovations technologiques dans le monde, notamment avec HUAWEI qui est l'un des leaders de la technologie dans le Monde; et aujourd'hui avec l'IAI qui a 1500 Étudiants, il s'agit d'une grosse valeur. Nous avons pris l'engagement de travailler avec eux, pour former les Étudiants afin que ces derniers puissent aussi demain partager les connaissances avec les plus jeunes, et qu'ils soient beaucoup plus prêts à intégrer le monde de l'emploi, qu'ils aillent vers le développement des startups qui, est un secteur qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui au Cameroun, et HUAWEI reste prêt pour accompagner leur encadrement et les institutions partenaires."

Monsieur Armand Claude ABANDA, Représentant Résident IAI - Cameroun

"Je remercie Madame TEBOH la Directrice Relations Publiques zone CEMAC de HUAWEI. J'ai beaucoup apprécié son langage pédagogique devant nos enseignants qui sont en formation déjà. Une formation qui est très bonne. J'ai eu déjà à parcourir ce Programme pour avoir idée de ce que cela peut apporter comme réelle plus value par rapport à d'autres types de formation que nous avons aussi. Je me suis rendu compte que cette formation HUAWEI est vraiment solide ; elle donne espoir pour amener les enseignants formés à maîtriser ces enseignements, et ces enseignants qui vont aussi à leur tour les dispenser aux Étudiants. Nous avons 1500 Étudiants qui sont sélectionnés sur la base d'un concours assez sélectif. Nous avons 23 Centres, 25 dans quelques jours d'ailleurs. La formation HUAWEI qui démarre officiellement aujourd'hui rend fier d'avoir un outil nouveau pour les Enseignants. C'est un outil qui va permettre à nos Étudiants d'être encore plus compétitifs. Vous savez que sur le marché de l'emploi actuel, les Étudiants de l'IAI sont très performants. Ils sont partout dans les Ministères, les Sociétés publiques, parapubliques , privées, en Europe, en Afrique, en Amérique. Avec HUAWEI, ils vont briller davantage. Je voudrais que les Étudiants de l'IAI prennent cette formation au sérieux. Les enseignants sont en train d'être formés, et à leur tour, ils auront la responsabilité de former des Étudiants. HUAWEI fait la différence par rapport aux autres partenaires, parce qu'il finance la formation."