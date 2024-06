CAMEROUN :: Lions Indomptables: Opération rachat sans Choupo-Moting à Luanda :: CAMEROON

C'est dans une ambiance tendue que les Lions Indomptables du Cameroun s'apprêtent à affronter l'équipe nationale d'Angola ce mardi 11 juin 2024, dans le cadre de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match crucial pour les deux équipes, qui se battent pour l'une des cinq places qualificatives pour le tournoi mondial.

Un adversaire familier

Si les deux sélections ne se sont jamais rencontrées en phase finale de Coupe du Monde, elles se connaissent bien pour s'être affrontées à six reprises en éliminatoires. La dernière rencontre remonte à mai 2001, lors des qualifications pour Corée-Japon 2002. Le Cameroun s'était incliné à Luanda sur le score de 2 buts à 0, avant de se qualifier au tour suivant grâce à une victoire 3 buts à 0 au match retour à Yaoundé.

Un contexte particulier

Ce match revêt une importance particulière pour les Lions Indomptables, qui veulent effacer le souvenir de la défaite de 2001 et se relancer dans la course à la qualification. Cependant, la tâche s'annonce compliquée, d'autant plus que l'équipe devra composer sans son attaquant vedette, Eric Maxim Choupo-Moting, déclaré forfait suite à une consultation à l'hôpital de Luanda.

Détermination et engagement

Malgré l'absence de Choupo-Moting, le capitaine Vincent Aboubakar et le sélectionneur national Marc Brys se sont montrés confiants lors de la conférence de presse d'avant-match. Ils ont tous deux réaffirmé l'engagement de l'équipe à obtenir un résultat positif à Luanda.

Un match à suivre

Le match Angola-Cameroun est prévu pour ce mardi 11 juin 2024 à 20h00 (heure locale) au stade omnisports du 11 novembre de Luanda. Près de 42 000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre qui s'annonce palpitante.