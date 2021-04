CAMEROUN :: Vaccin Anti Covid 19: Le littoral a reçu ses doses :: CAMEROON

Le gouverneur de la région du littoral a procédé à la réception des doses de sa région de commandement hier mercredi 14 avril 2021.

La pandémie de Coronavirus sévit de plus en plus et l'un des seuls moyens de la ralentir se veut être le vaccin.

C'est dans cette optique que le gouvernement de la république du Cameroun a entrepris une campagne de vaccination libre contre ce virus.

Après la réception par le premier ministre chef du gouvernement des vaccins sinopharm, ces derniers a été dispatchés dans les différentes régions du pays. à la suite de la région du Centre , la région du littoral par l'entremise du gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a réceptionné 34200 doses du vaccin sinopharm hier mercredi 14 avril à Douala.

'' Ces 34200 vaccins viennent ainsi enclencher le processus de vaccination qui démarre ce jeudi 15 avril 2021 . Il était question pour nous de se rassurer que le stock est arrivé à bon port ces dosed de vaccin sont destinées premièrement à ceux la qui sont au premier front de cette guerre, je veux parler des médecins et autres personnels de santé ensuite viendra le tour des personnes d'une certaine morbidité constituées en majeure partie des personnes du troisième âge, puis les forces de l'ordre et le membres du corps enseignant et plus encore l'objectif ici étant que le vaccin touche toutes les couches de la population'' a déclaré Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.

Il faut noter que pour la ville de Douala,trois sites sont retenus pour l'administration du vaccin. Il s'agit du site de l'hôpital gynéco obstétrique de yassa , de l'hôpital Laquintinie et au niveau de la délégation régionale de la santé.