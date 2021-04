CAMEROUN :: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET REBOISEMENT: UN NOUVEL ENVOL AVEC "THE OKWELIANS" :: CAMEROON

Par son entremise, il se déroule depuis le 12 avril dernier un investissement humain qui a pour finalité de sensibiliser la jeunesse au sujet des enjeux liés à la protection de l’environnement et de l’impérieuse nécessité du reboisement.

Pour sa première édition, se rapportant à son programme « The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders (Ofycl) », le Think Do Tank, The Okwelians a choisi c’est la ville de Bertoua dans la région de l’Est. Elle a mis à cet effet en scène de jeunes leaders pour participer à ces journées de sensibilisation sur les enjeux de protection de l’environnement et sur l’impérieuse nécessité du reboisement.

S’il a été question d’actions concrètes, la première aura consisté en une marche à travers les artères de la capitale régionale de l’Est qui a vu les leaders de Okwelians Fellows, en association avec d’autres associations de jeunes de la ville de Bertoua, au cours de laquelle un accent avait été mis sur la meilleure gestion des déchets ménagers. Si la marche n’avait l’air de rien en dépit du message qui avait été véhiculé, l’autre acte concret aura consisté en la plantation, de 50 espèces d’arbres de haute valeur écologique.

A cet effet, les jeunes leaders y ont associé les élèves du CES de Bertoua 2ème. Ceci sous le regard vigilant et admiratif des autorités administratives et politiques de la Ville. Après cet acte qui semblait sortir de l’ordinaire quand on sait que Bertoua se trouve en zone de forêt, placé a été cédé aux échanges et surtout à la remise de dons aux jeunes du Centre d’accueil des Mineurs de Bertoua.

Il faut dire à ce sujet que cette action posée par les leaders d’Okwelians ne relevait pas de la navigation à vue, mais conçues dans le cadre du service communautaire, elles inscrivaient en droite ligne d’une part de la Campagne Nationale Permanente de reboisement (avec l’engagement de reboiser 12 millions d’hectares) ; de « l’Agenda 2063 » de l’Union Africaine et d’autre part de « l’agenda 2030 » des Nations-Unies sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Impliquer les jeunes à ces notions relatives à la protection de l’environnement, ne pouvait se comprendre que comme une éducation à la citoyenneté profitable à tous.

Car, « seule une jeunesse éthique et innovante fera émerger les solutions créatives aux défis environnementaux du moment », avait expliquait Jacques Jonathan Nyemb, avocat d’affaires et Président de The Okwelians. Et d’appeler cette frange de la population à « s’engager, aux côtés des pouvoirs publics, afin de rompre le désenclavement qui met cette région de l’Est en proie à la déforestation, l’exploitation minière sauvage et la paupérisation ».

Car, « au vu de sa biodiversité et surtout de son potentiel agro-écologique ou encore éco-touristique, Bertoua, à l’horizon 2030, a tous les atouts pour s’imposer comme la Capitale Verte du Cameroun », Bon à savoir : le programme Ofycl (Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders est un programme annuel d’excellence destiné aux jeunes leaders camerounais et camerounais à haut potentiel âgés de moins de 30 ans. Il se décline sur trois phases qui s’étendent sur sept mois (avril 2021-octobre 2021) entièrement prises en charge par le Think Do Tank.

Le Bootcamp qui s’articule autour de conférences et ateliers thématiques portant notamment sur l’éthique, le leadership, l’économie, le design thinking, le numérique et la géopolitique africaine, est assuré par des experts nationaux et internationaux.

À propos de The Okwelians Fondé en février 2020 et présidé par Jacques Jonathan Nyemb, The Okwelians est un Think Do Tank réunissant une communauté de près de 330 personnes dont 120 membres actifs et sympathisants, Camerounaises et Camerounais, répartis sur quatre continents et désireux de promouvoir par le leadership éthique, une culture d’innovation sociale au Cameroun.

The Okwelians est basé à Douala (Cameroun) et dispose d’une représentation à Paris (France). En attendant la suite de son programme qui s’étendra certainement dans d’autres régions, Bertoua a constitué la première étape de ce programme citoyen.