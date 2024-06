CAMEROUN :: SINAC : LE RENDEZ-VOUS DU DONNER ET DU RECEVOIR DE L’AUDIOVISUEL EN AFRIQUE CENTRALE. :: CAMEROON

Le salon internationale de l’audiovisuel du CAMEROUN est un évènement majeur qui vise à promouvoir l’industrie audiovisuelle en Afrique centrale et à explorer les opportunités, de croissance offertes, par l’économie numérique.



La 2e édition , s’est tenu du 25-31 MAI 2024 , au parcours vita à DOUALA au CAMEROUN. Cet évènement , considéré comme « le marché audiovisuel, le plus important en Afrique centrale », une plateforme exceptionnelle, pour la vente , l’achat et la distribution de contenus , sur une période de 7 jours.

La thématique de cette édition a porté sur « Audiovisuel africain et économie numérique : Quelles opportunités de croissance ? ». Au cours de ce salon , plusieurs activités ont été menés, avec des personnalités de l’audiovisuel, qui jouissait d’une expérience avérée, en Afrique et dans le Monde , ainsi que des entreprises.



Il est a noté que les échanges au cours de ce salon ont porté sur les problématiques, liées à la capitalisation de l’économie numérique, sur la faisabilité de faire du CAMEROUN, le HUB de l’Afrique centrale en matière de l’audiovisuel, l’amélioration des contenus proposés aux téléspectateurs , la mutualisation de partenariats et de synergies positives entre les Acteurs du secteur , pour constituer une force exceptionnelle pour vendre , l’image de L’Afrique à l’échelle internationale.