CAMEROUN :: Huawei ICT Competition 2024:Trois étudiants remportent le 1er prix dans la catégorie Network track :: CAMEROON

Trois étudiants camerounais ont remporté le 1er prix dans la catégorie Network track, à l'issue de la finale mondiale du concours de TIC « Huawei ICT compétition 2023-2024 » à Shenzhen, en Chine. Il s'agit de Arabo Youssoupha Youssoupha et Etoua Kamaha Yann Amstrong, tous deux étudiants à SUP’PTIC et de Nguepi Gnetedem Paterson étudiant à l’Université de Buea, encadrés par madame Soureya Yaya Gadjama, enseignante à SUP’PTIC. « En parlant du séjour en Chine, nous avons eu le privilège de visiter le hall d'exposition Huawei ; où j'ai découvert certaines technologies tendances et innovantes et j'ai également eu une vision claire de ce qui m’avait été enseigné de manière théorique», se réjouit Paterson Nguepi Gnetedem.

Paterson Nguepi Gnetedem, révèle que « le Huawei ICT Competition est une plateforme qui permet aux jeunes talents de présenter leur savoir-faire, d'apprendre, de s'inspirer et d’inspirer ». Axé sur le thème « Connection, Glory, Future », ce concours qui attiré plus de 170 000 étudiants de plus de 2 000 universités et établissements d'enseignement supérieur dans plus de 80 pays et régions, vise à fournir aux étudiants une plate-forme de compétition et d’échange d’idées, en améliorant leurs connaissances et compétences pratiques, ainsi qu'en augmentant leur capacité à innover en utilisant de nouvelles technologies.

Des chiffres qui ont amené Stefania GIANNINI, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, à remercier Huawei pour l’initiative dans un message vidéo : « l'UNESCO travaille pour défendre les droits fondamentaux et l'autonomie de chaque apprenant et enseignant lors de l'utilisation des technologies numériques et de l'Intelligence Artificielle et à promouvoir un avenir numérique inclusif, équitable, ouvert et sécurisé pour tous. Nous ne remercierons jamais assez nos partenaires, comme Huawei, pour leur soutien de longue date ».

La compétition était repartie en trois catégories à savoir : l’industrie ; la pratique (network, cloud et informatique) qui examine les connaissances théoriques des étudiants, leurs compétences pratiques en TIC et teste leur capacité à travailler en équipe et l’innovation qui permet aux étudiants de s’inspirer des besoins réels rencontrés dans leur quotidien pour proposer des solutions avec des bénéfices sociaux tangibles et une valeur commerciale et surtout respectant l’environnement.

Les ambassadeurs du Cameroun dans cette compétition, qui représentaient l'équipe Network track du Cameroun, ont réalisé un exploit. L’équipe cloud du Cameroun quant à elle, a obtenu le troisième prix lors de cette grande finale mondiale en Chine dans sa catégorie cloud track. Elle était constituée de deux étudiants de l’Université de Buea : Azefack Junior et Kouete Tepe Kenneth et Nde Tsapi Steve-Roland étudiant à l’école nationale supérieure polytechnique de l’Université de Douala.