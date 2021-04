CAMEROUN :: SELON CHARLES NDONGO, LE PRÉSIDENT PAUL BIYA A ÉTÉ ATTENTIF AU CAS DE GERVAIS MENDO ZE :: CAMEROON

Après le décès du Pr Gervais MENDO ZE, Charles NDONGO, l'actuel DG de la CRTV a fait des confidences en rapport avec la disparition de son prédécesseur. Il a par exemple confié que le « Pr Gervais Mendo Ze est mort dans l'ambulance du palais de l'unité. »

Avant de poursuivre en ajoutant que le fondateur de "La Voix du Cénacle" a bénéficié d'une grâce présidentielle gardée secrète. « Nous avons été aidés par la grâce que le président lui a accordée. Tout le monde doit savoir qu'elle a été effective. Elle lui a été accordée. J'ai été l'un des premiers à être informé en m'interdisant de faire trop de publicité autour de cela, en sachant qu'il était au bout du rouleau, en fin de potentiel et que nous devrions rester discret sur cet état de santé...

Le chef de l'État a suivi son état jusqu'au bout. Je peux vous dire qu'il est mort dans l'ambulance du palais de l'unité. »

Nous avons également appris que l'audience du Pr Gervais MENDO ZE est fixée ce 20 avril 2021 à la Cour Suprême de Yaoundé. Toute chose qui est contradictoire aux déclarations de Charles NDONGO. Sinon comment comprendre que l'audience du Pr Gervais MENDO ZE soit prévue au 20 avril alors qu'il a été gracié ?

Autre chose, comment peut-on gracié quelqu'un qui n'a pas encore été définitivement jugé ? Il faut noter que MENDO ZE avait le statu de prévenu puisqu'il avait introduit un pourvoi en cassation sur la décision du TCS qui le condamnait à 20 ans de prison.

Me CHRISTIAN NTIMBANE BOMO RÉPOND À CHARLES NDONGO APRÈS SA SORTIE SUR LA MORT DE MENDO ZE

« Hideux et cynique rattrapage sur commande de Charles Ndongo, dans le seul but de gérer l'émoi du peuple camerounais suite à l'annonce du décès du professeur et face à la froideur du régime qu'il a servi corps et âme. Une grâce présidentielle est un acte administratif, cher Monsieur. C'est un décret. Il se publie pour prendre effet.

Le décret de Mendo Ze a été publié quand ? Vous l'avez vu ?

Mendo Ze est mort sous les chaines. »