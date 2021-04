CAMEROUN :: Nécrologie : Paul Biya ordonne des obsèques officielles pour le milliardaire Pascal Monkam :: CAMEROON

Le chef de l'État, à travers un décret qu'il a signé ce lundi 05 avril 2021, décide de l'organisation des obsèques officielles pour l'homme d'affaires et patriarche Pascal Monkam.

Multimilliardaire et faisant partie des plus grandes fortunes du Cameroun et d'Afrique francophone, Pascal Monkam est officiellement décédé le 27 février 2021 des suites de maladie, à Pretoria en Afrique du Sud. Il était propriétaire de très chics hôtels au pays de Nelson Mandela. Au Cameroun, Pascal Monkam a la plus importante et plus huppée chaîne hôtelière : le groupe hôtelier La Falaise. Il était le PDG du Groupe Société des Établissements Monkam.

Le décret du chef de l'État indique que les obsèques de Pascal Monkam, ont lieu le samedi 10 avril 2021, à Bakassa, département du Haut-Nkam, dans la région de l'Ouest Cameroun.

Ci-dessous, l'intégralité du décret du président de la République, sur la tenue des obsèques officielles en hommage au patriarche, homme d'affaires et multimilliardaire Pascal Monkam.