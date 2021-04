CAMEROUN :: REMISE DE L'EXEQUATEUR AU DR NJIONOU RAOUL RUBEN, CONSUL HONORAIRE DE LA REP. D'INDONESIE A DOUALA :: CAMEROON

Les cérémonies d'installation et de remise d'exequatur au Dr NJIONOU Raoul Ruben, Consul Honoraire désigné de la république d'Indonésie à Douala, se sont déroulées ce Mardi 30 Mars 2021 à la salle des banquets des services du gouverneur de la région du Littoral.

Cérémonie à laquelle ont pris les autorités administratives et municipales, les autorités judiciaires et responsables des forces de défense et de sécurité, les membres du corps consulaires, des autorités traditionnelles et religieuses, invités spéciaux et d'autres distinguées personnalités.

Le Gouverneur de la Région du Littoral et représentant du Chef de l'État, Dieudonné Samuel IVAHA DIBOUA, dans son préambule, a tout d'abord saluer l'ensemble du panel par un mot de bienvenue avant de dérouler un portrait géant de l'illustre personnage mis à l'honneur ce jour, le Dr NJIONOU Raoul Ruben. Il a poursuivi son allocution en dressant un exposé sommaire du contenu et la nature des échanges entre la République Indonésienne et le Cameroun donc le flux des opérations à ce jour n'est plus à démontrer.

Coopération née à l'aube des années 2001, l'on s'en est rendu compte d'une avancée significative des transactions entre les deux États avec un souhait commun de fixer des accords nouveaux facilitant la mobilité des biens et des personnes. Pour chuter, le Patron de la Région a épilogué sur le parcours exceptionnel de l'Hôte du jour qui s'est antérieurement donné le plaisir de visiter le continent Asiatique dans ses profondeurs les plus encrées et dont l'Indonésie en particulier.

Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que le choix porté par le Président Joko Widodo, Chef d'État Indonésien, sur la personne du Dr NJIONOU Raoul Ruben comme cordon ombilical entre son pays l'Indonésie et le Cameroun, relève d'une lourde décision à la suite d'un processus bien accompli par le nouveau Consul.

Preuve que la personne désignée, se trouve à la place qu'il faut. À titre indicatif, c'était le Jeudi 13 Septembre 2018 que le Président Indonésien signait une Commission Consulaire désignant le Dr NJIONOU Raoul Ruben comme le tout premier Consul Honoraire de la République d'Indonésie à Douala.

Un acte qui trois ans plus tard (soit le 11 Mars 2021) a donné lieu à la signature par le Chef de l'État du Cameroun S.E Paul BIYA, d'un Exéquatur transférant ainsi les pleins pouvoirs au nouveau Consul d'accomplir les missions qui lui sont conférées. Businessman de renommée mondiale et bien connue du monde des affaires sur la sol Africain et internationale, le Dr NJIONOU Raoul Ruben n'a pas manqué de réaffirmer son engagement pour une bonne conduite équitable des accords de partenariat ASIE - AFRIQUE et dont l'Indonésie et le Cameroun en particulier.

Le Consulat de la République d'Indonésie logé dans la capitale économique camerounaise n'est donc pas un fait du hasard. Douala étant considérée comme la porte d'entrée du Cameroun et par extension, de l'Afrique Centrale, il va s'en dire que le Dr NJIONOU Raoul Ruben, nouveau Consul, demeure pour l'instant celui sur qui les investisseurs, les étudiants, les touristes et autres immigrants pour cause légale qui caressent le rêve de s'accomplir avec l'Indonésie pourront dorénavant se pencher.