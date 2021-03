CAMEROUN :: Fridolin Nke : Ma rencontre avec Maurice Kamto :: CAMEROON

En tant que philosophe, c’est-à-dire théoricien du changement social qualitatif, visionnaire de l’au-delà des apparences, pourfendeur de la malgouvernance, promoteur des valeurs républicaines et éducateur du pouvoir, j’ai rencontré ce jour, mardi 23 mars 2021, le Président Maurice Kamto.

Cette rencontre a été chaleureuse et conviviale. Le Président Maurice Kamto a exprimé sa satisfaction par rapport à mon initiative et au projet que je lui ai présenté. Il a réaffirmé sa disponibilité et sa volonté renouvelée de se mettre, plus que jamais, au service du peuple camerounais, en vue de construire durablement un avenir conforme aux aspirations de celui-ci, pour un pays prospère et libre.

J’ai rencontré un homme politique et de science d’un patriotisme d’airain.

Ma gratitude va à l’endroit d’Armand Noutak pour ses bons offices.

Je remercie le Président Kamto pour ces 40 minutes d’entretien édifiant qu’il m’a accordées.

Les suites réservées à ce projet seront fournies au public dans les meilleurs délais. Dans les prochains jours je compte rencontrer les responsables et militants engagés des partis politiques UPC, RDPC, SDF, PCRN, etc., et d’autres acteurs politiques et associatifs crédibles, ayant des convictions aussi enracinées.

Merci à tous les compatriotes de soutenir cette dynamique nouvelle qui prend corps.

Fridolin NKE

Expert en discernement