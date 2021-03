CAMEROUN :: Alternance au pouvoir: Franck Biya se précise-t-il ? :: CAMEROON

Le Mouvement citoyen des frankistes pour la paix et l’unité du Cameroun ( Mcfp) brille par son ambiguë au sein de la classe politique.

Les traces du pouvoir que pourrait occuper Franck Emmanuel Biya le fils du Chef de l’ État, n’épargne personne. Info ou intox ?

Les signes du temps laissent apercevoir au milieu du silence des uns et des autres une réalité que seul le « créateur» devinerait.

Plus le mystère sur une probable candidature de Franck Biya à la prochaine élection présidentielle perdure, plus les langues se délient pour exprimer leurs avis sur cette affaire qui n’ échappe à la lecture d’ aucun acteur politique sérieux.

Aux premiers instants de la rumeur sur un remplacement de Paul Biya au pouvoir par son fils biologique, l’on se souvient d’une expression du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( Mrc) soutenue en son époque par son leader Maurice Kamto. “ Non au gré à gré ”.

Cette affirmation perçue comme un avertissement de l’opposition contre la passation du pouvoir suprême démocratique, à l’allure d’un tranfert de succession familiale dans la République, trouverait tout son sens dans l’agitation actuelle d’un groupe d’ individus en action pour la promotion du Mcfp et d’une sympathie recherchée au profit de Franck Biya. Même si sur le plan constitutionnel le fils du président Paul Biya bénéficie de tous ses droits lui garantissant une place pour la candidature à la magistrature suprême, l’ imagerie populaire envisage négativement Franck Biya assurer le pouvoir que son père gère depuis bientôt 40ans.

A- t- on atteint le stade du gré à gré dénoncé par le Mrc ?

Ni Franck Biya ni son père Paul Biya n’ont mot dit pour informer les électeurs d’un cas de psychose sociale,véhiculé de manière pompeuse depuis le début de cette année où le visage et le nom de ce dernier gagneraient le trophée des supputations et de l’imaginaire. Sans doute que la vraie nouvelle viendra pour la fin, dans les périodes les plus inattendues où les populations seront prises sur le coup d’une candidature de Franck Biya ou pas.

En effet le cycle du pouvoir politique transmis du père au fils paraît une habitude connue et privilégiée de certains dirigeants de l’ Afrique noire francophone. Le Togo, le Gabon, la Guinée Équatoriale qui a tout l’air témoignent de cette réalité. Mais à quel prix ? Après les pères les fils perpétuent la mal gouvernance au sommet des États en délaissant le peuple dans les misères et l’agonie.

Dans le jeu politique du Mcfp sa propagande aurait pour finalité sa légalisation officielle auprès de l’ autorité compétente. Tout ce que lui ouvrirait dès cet instant précis, un boulevard pour la candidature de Franck Biya promu par ses disciples.