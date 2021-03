CAMEROUN :: Maurice Kamto, Hommages " Paul Éric KINGUE était un homme entier avec une personnalité volcanique" :: CAMEROON

J'ai appris avec consternation la disparition précoce de monsieur Paul Éric KINGUE, survenue dans la nuit de dimanche 21 à lundi 22 mars 2021, à Douala des suites de maladie.

Lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, j'avais confié à Paul Éric KINGUE la direction de ma campagne électorale. Dans cette fonction il a fait montre d'une fougue exceptionnelle.

Dans la Résistance Nationale que les forces du Changement ont engagée au lendemain du hold-up électoral perpétré par le pouvoir en place, son engagement pour le changement lui a valu près de neuf mois de prison arbitraire à mes côtes.



Paul Éric KINGUE était un homme entier avec une personnalité volcanique. Je le vois encore ruant dans les brancards des membres du Conseil constitutionnel alors que ceux-ci refusaient ostentoirement de respecter la volonté du peuple exprimée dans les urnes.

Il avait aussi une personnalité imprévisible, qui s'est manifestée de façon spectaculaire après notre sortie de prison en octobre 2019.

Au total, Paul Éric KINGUE a été un homme passionné qui, avec son tempérament, a contribué à sa manière à la Résistance Nationale.

En mon nom propre et au nom des militants et sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ( MRC), j'adresse à sa famille, aux militants et sympathisants du Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau (MPCN) dont il était le Président national, et aux populations de Njombe-Pendja mes condoléances les plus attristées et l'expression de ma compassion émue.

J''invite tous les militants et sympathisants du MRC à respecter strictement la mémoire du défunt ainsi que la douleur de sa famille, de ses militants et de ses administrés.

Que la terre de nos ancêtres lui soit légère !

Le Président national

Maurice KAMTO