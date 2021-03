CAMEROUN :: Enquête sur la vidéo de rebelles armés :: CAMEROON

Le message filmé du mouvement rebelle dénommé Mouvement pour la libération du Cameroun compte 21000 vues sur Youtube et environ 2000 partages et suscite des débats. Le gouverneur de la région parle d’un groupe de bandits. Les populations sont apeurées.

La 2e vidéo d’un groupe d’individus armés et en treillis militaire est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis le 1er mars 2021, 21000 vues sur Youtube et environ 2000 partages enregistrés hier soir. Des individus se réclamant être membres d’un groupe rebelle dénommé Mouvement pour la Libération du Cameroun (Mlc) ont lancé un message aux groupes d’autodéfense civils qui, selon eux, auraient été armés par les autorités administratives camerounaises pour les combattre dans le département du Faro et Deo.

Selon le gouverneur de la région de l’Adamaoua, les forces de défense ratissent le long de la frontière avec le Nigeria. « Il s’agit de farfelus. Nos militaires sont à leurs trousses. Nous savons qu’il s’agit d’un groupe de bandits. Le calme et la sécurité règnent sur l’ensemble de la région. Même le phénomène de prise d’otages n’est qu’un lointain souvenir pour les populations de l’Adamaoua. » Dans la vidéo de 11 minutes pourtant, celui qui se présente comme le porte-parole du Mlc fait le tour de l’actualité au Cameroun et définit le profil de ceux qu’il considère comme l’adversaire. « Chers compatriotes, j’aimerai à travers cette petite vidéo vous donner quelques éclaircissements à travers la situation qui prévaut entre le Mouvement Mlc et le gouvernement camerounais. Les forces de défense camerounaises ont recruté certains civils camerounais et nigérians membres des comités d’autodéfense pour nous combattre.

Je vous mets en garde membres des comités d’autodéfense. Mettez-vous à l’écart. Nous sommes des militaires, regardez les tenues qu’on porte, nous ne sommes pas des civils. Nous avons des problèmes avec le gouvernement camerounais, nous n’avons pas de problèmes avec vous. Laissez-nous combattre les forces de défense et de sécurité camerounaise, vous n’êtes pas à la hauteur de nous combattre, nous avons des armes plus sophistiquées que l’armée. Si vous tirez sur un de nos éléments, nous allons supprimer vos villages un à un », avertit celui qui se fait passer pour le porte-parole du groupe armé, entouré de trois hommes en treillis des militaires.

Déo-Déo

Dans cette vidéo, l’homme impute aux forces de défense et de sécurité les phénomènes de criminalité transfrontalière sur la frontière Cameroun-RCA d’une part et Cameroun-Nigeria d’autre part. « Pour ceux qui ne savent pas, l’armée camerounaise est en train de massacrer les bêtes des populations le long de la frontière avec le Nigeria sous prétexte que celles-ci nous soutiennent. Il s’agit de berger peulh. Je vous rappelle que nous ne sommes pas soutenus par les civils, ni encore moins par un Etat. Nous sommes indépendants, nous avons entrepris nos actes à cause de tout ce que le régime nous a fait subir, et qui nous a fait nous révolter » explique-t-il. De l’avis d’une source militaire en service dans la région de l’Adamaoua, il s’agit de bandes armées qui écument le long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. « Nous savons que ses gens sont dans le Faro et Deo. L’armée est déjà déployée le long de la frontière et dans la forêt où ces hors-la-loi mènent leurs activités. La population nous aide à traquer ces bandits », insiste notre source.

Selon cette source, c’est dans la localité de Déo-Déo que ladite vidéo a été tournée. Joint au téléphone, le préfet du Faro et Déo se dit surpris. « Le calme et la sécurité règnent dans le Faro et Déo. Je ne suis pas au courant de cette vidéo. Les forces de défense et de sécurité assurent la protection des personnes et de leurs biens et notre département ne connaît pas cette activité », assure l’autorité administrative. Même discours auprès de l’élite du Faro et Déo. Certains élus, sans nier l’existence de ce groupe, explique que la jeunesse du Faro et Déo est assez mure pour ne pas se laisser manipuler par des « vendeurs d’illusions ».

Opération Epervier

Dans cette 2e vidéo, le porte-parole annonce que le Mlc a entrepris des négociations pour libérer certains prisonniers de l’opération Epervier à savoir Marafa Hamidou Yaya, Gervais Mendo Ze, Iya Mohamed et autres. Seul hic, selon lui, le gouvernement camerounais ne jouerait pas franc jeu dans cette négociation, et « essaye de vouloir nous piéger pour diviser notre mouvement ». Le Mlc lance aussi un message à certains individus résidant dans la ville de Ngaoundéré, qui seraient en train d’arnaquer des citoyens au nom de leur mouvement. « Nous avons compris le jeu c’est pourquoi nous avons décidé de mettre un stand-by à cette négociation. Mais il y’a certains individus dans la ville de Ngaoundéré qui prétendent encore parler au nom de notre mouvement, nous tenons à dire à l’opinion nationale que c’est faux », martèle-t-il.

Pour ceux qui auraient des doutes sur la nationalité des membres du Mlc, le porte-parole bat en brèche tout débat sur la question en soulignant qu’ils sont des Camerounais frustrés du régime de Paul Biya. « Certains sorciers diront que nous sommes des Soudanais, des Maliens, des Ethiopiens et autres. Qualifiez-nous comme vous le voulez. Mais sachez que la nationalité ne compte pas dans une rébellion. Nous avons parmi nous des mercenaires de toutes nationalités. Certains diront que nous sommes financés par des forces exogènes ou étrangères, nous leur disons que nous n’avons aucun soutien étranger. Que cela soit clair.

C’est ce régime de 40 ans de pouvoir qui a choisi de nous combattre, nous le combattons aussi à travers nos propres moyens. Ce n’est qu’un début à notre combat, mais bientôt les choses sérieuses vont commencer. Ceux qui estiment que nous sommes des voleurs qui se sont rebellés ; nous leur répondrons que nous ne sommes pas plus voleurs que ces douaniers qui exercent entre Garoua et le Nigéria, ni entre Garoua et Ngaoundéré, ou ceux qui construisent l’autoroute entre Douala et Yaoundé ou ceux qui construisent le stade d’Olembé ... Les voleurs sont ceux-là qui sont dans le gouvernement du régime de 40 ans » argumentet- il. Le Mlc se dit être la voix des populations du septentrion qui, selon lui, croupissent sous le poids de la misère et subissent les frustrations d’un régime qui les a laissés à l’abandon depuis des décennies. Les griefs à l’égard du régime sont liés aux problèmes de survie quotidienne, d’infrastructures de base pour le développement socioéconomique, de liberté d’expression. « Ils ont interdit les manifestations, quand tu manifestes tu es considéré comme un terroriste. Si nous sommes interdits de manifester librement, nous allons manifester avec les armes. Vous avez interdit le mouvement 10 millions de nordistes, au lieu d’aller manifester pacifiquement, maintenant nous allons manifester avec les armes », dit-il.

Dans une autre bande audio publiée le 2 mars 2021, un certain colonel Samai-Samai, se présentant comme le coordonnateur et chef d’état-major adjoint du Mlc botte en touche les accusations sur la nationalité des membres de son mouvement et défend mordicus les éleveurs Bororos victimes, selon lui, de tueries extrajudiciaires de la part des forces de défense dans le Faro et Déo. « Ils disent que nous ne sommes pas Camerounais. C’est faux. Nous avons compris ce jeu et nous n’allons pas nous laisser distraire. Qui connaît mieux le Cameroun que moi ? De Douala à Yaoundé. Je ne suis pas un civil. Je suis un militaire et nous allons travailler avec ceux qui croient comme nous que le grand-Nord est abandonné », insiste-t-il. Selon l’auteur de la bande audio, c’est la situation des éleveurs Bororos qui les a conduits à prendre les armes. « Quand un homme est frustré et dos au mur, il est obligé de prendre les armes. Nous sommes les victimes des abus des forces de défense et de sécurité.

Donnez-moi un seul article de la constitution camerounaise qui dit qu’on peut tuer un éleveur avec son troupeau parce qu’il est entré en zone interdite ? A quoi servent les prisons camerounaises ? Chaque jour les nôtres sont tués et leur bétail volé. Nous les peulhs ne devons pas accepter cela. Cette situation est visible à Taraba au Nigeria, et ici dans le Faro et Déo » déplore-t-il dans la bande audio. Pour l’auteur de la bande audio, il est urgent pour les éleveurs bororos et peulhs de s’unir face à l’ennemi qui est le gouvernement camerounais. Pour conclure leurs interventions dans un dialecte propre au bororo du Nigeria, le porte-parole du Mlc demande le réveil des populations des régions de l’Est, du Nord, de l’Adamaoua et de l’Extrême- Nord. Et les appelle à regagner les rangs du Mlc, à prendre les armes pour se libérer du joug de 40 ans de pouvoir de Paul Biya. Selon une source de votre journal à la 3ème région militaire interarmée, « cette situation est suivie de près et un contingent de nos forces de défense a été envoyé pour ratisser et sécuriser la frontière. Les villages de l’arrondissement de Kontcha sont sécurisés ». Notre source ajoute que ce groupuscule ne se trouve pas sur le territoire camerounais.