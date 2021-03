CAMEROUN :: Usine de pied de Lom Pangar: Visite de travail du DG de EDC pour accélérer les travaux :: CAMEROON

Le directeur général ( Dg ) de Electricity Development Corporation ( EDC), le Dr. Théodore Nsangou, a, le 16 mars 2021, entamé une visite de travail sur le site des travaux de construction de l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, dans la région de l'Est Cameroun.

En compagnie des membres du Comité de pilotage du projet de ce barrage hydroélectrique présenté par la Banque Mondiale comme un modèle de réussite et de gestion, le Dg de EDC s'est voulu rassurant sur l'état d'avancement des travaux. L'ouvrage d'une capacité de 30 Mégawatts, devra permettre à la région orientale du pays, d'être convenablement électrifiée, non sans connecter

150 villages des départements du Haut - Nyong, du Lom et Djerem et de la Kadei, au réseau.

Selon Théodore Nsangou le Dg de EDC le maître d'ouvrage des travaux de l'usine de pied du barrage de Lom Pangar, les travaux avancent à un rythme satisfaisant, avec un taux de réalisation estimé à 45%. Les travaux de l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, sont réalisés par le Chinois CAMC Engineering.

D'une autre part, et dans le même temps, les travaux des lignes destinées à l'évacuation de l'énergie provenant du barrage hydroélectrique du fleuve Lom Pangar, ont pour maître d'œuvre, le Français Cegelec. Cette entreprise européenne a pour mission, d'évacuer l'énergie de Lom Pangar vers Bertoua, Abong - Mbang et Batouri. Sur cet autre volet, le Dr. Théodore Nsangou le Dg de EDC, a aussi exprimé son satisfecit, quant à l'avancement des travaux, tout en rappelant aux entreprises adjudicataires, de respecter les délais contractuels de livraison.

La mise en service de 7,5 Mégawatts, est projetée pour décembre 2021 / début 2022; la fin des travaux liés au transport des lignes électriques, étant prévu pour la fin du premier semestre 2021.

Les travaux de construction de l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, ainsi que ceux des lignes d'évacuation de l'énergie, sont financés à hauteur de 39 milliards francs CFA, par la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, et la BDEAC. Neuf milliards francs CFA de l'enveloppe étant spécifiquement réservés à la ligne Haute Tension de 90 KV.

Vivement que Théodore Nsangou le Dg de EDC qu'on dit d'ailleurs très brillant et très compétent dans le domaine hydroélectrique, et dont la Banque Mondiale a félicité pour la gestion exemplaire et la réussite des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, présenté par l'institution de Bretton Woods comme un modèle de réussite en Afrique, maintienne le cap, et soit régulièrement sur le site des travaux, afin que la région de l'Est, sorte le plus tôt possible, des graves problèmes de délestage qu'elle expérimente douloureusement.