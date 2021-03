BELGIQUE :: La diaspora camerounaise combattante invitée au parlement bruxellois en avril et en mai 2021 :: BELGIUM

Après la récente séance plénière avec le Sénat Belge, la réunion de travail avec le président du Conseil Européen, la diaspora camerounaise combattante de Bruxelles posera ses valises au parlement bruxellois en avril et en mai 2021, pour une commission délibérative composée de parlementaires et des responsables des associations combattantes actives sur les questions locales et de leur pays d'origine.

Au cours de ces rencontres du jeudi 29 avril, dimanche 2 mai, samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 les parlementaires bruxellois et plusieurs eurodéputés discuteront avec la partie camerounaise sur la situation des droits de l’Homme au Cameroun, les causes du flux migratoire croissant des Camerounais vers le plat pays (Belgique) et bien d'autres sujets actuels. Ils seront assistés de plusieurs officiels Russes et Chinois.

Selon les initiateurs de cette rencontre, l’intérêt de cette dernière a été suscité par l'actualité brûlante de l'heure au Cameroun et plus précisément dans les régions anglophones du Cameroun, sans oublier le recul des libertés fondamentales au Cameroun et la montée des mouvements de contestations actuels de la légitimité démocratique du pouvoir de Monsieur Paul Biya par des Camerounais résidant au Cameroun et à l'étranger et qui ont porté “le problème camerounais” dans la rue et devant les institutions étrangères.

Sont annoncés à ces rencontres, les délégués du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), du CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine), du CNI (Collectif contre l'Impunité au Cameroun, ASI (Action Solidaire Internationale), ASMA (Action Solidaire pour Marafa), CCL Libération ( Comité pour la Libération des Prisonniers politiques au Cameroun), Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, La Fondation Moumié, femmes Belgo-Camerounaises indignées de la république etc. Ces derniers seront conduites aux travaux par Maître Mbouopda, venu du Cameroun,par ailleurs Avocat au Barreau du Cameroun et de Bruxelles.

A l'issue de cette séance de travail avec le parlement européen une déclaration dite de Bruxelles sera rendue publique. Nous y reviendrons à travers un développement ultérieur