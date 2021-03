CAMEROUN :: Elle poignarde à mort son camarade de classe à Douala. :: CAMEROON

L’élève âgée de 13 ans a enfoncé une paire de ciseaux au niveau du coeur de Franck Teutsop Tsetago au lycée de PK 21, vendredi 12 mars 2021.

Florent Teutsop est déboussolé. Adossé sur le mur de sa maison en chantier au quartier PK 18 à Douala, il a les yeux rouges, le regard perdu dans le vide. Il éprouve de la difficulté à articuler les mots. La douleur se ressent à travers les traits de visage et la voix de ce père de famille qui vient de perdre son fils ainé âgé de 14 ans. Dans son esprit, tout est encore un peu flou. Le parent se pose mille et une questions sur ce qui a bien pu se passer vendredi 12 mars 2021. Ce jour-là, Florent Teutsop venait de rentrer chez lui autour de 10h30 pour se reposer un peu, avant de retourner à sa « débrouillardise ». Il reçoit un coup de fil d’un responsable du lycée de PK 21, où son fils est inscrit en classe de 4ème Allemand. Au bout de la ligne, le responsable du lycée lui indique : « votre enfant est en train de saigner au bras. Nous sommes dans un centre de santé de PK 21. Retrouvez-nous !».

Le papa emprunte une motocyclette et se rend au centre médical de Nkolmbong à PK 21. Il y arrive aux environs de 11h. Il est accueilli par une foule d’élèves et de badauds. A l’intérieur du centre, il trouve son fils allongé sur un lit et découvre qu’il a été poignardé au niveau du coeur. Sous la bande, deux points d’impact sont visibles. Le coup reçu à ce niveau de la poitrine a été si violent que l’objet utilisé a traversé la tenue de sport et le lourd pullover qu’arborait l’élève, pour créer une entaille de 7 centimètres de profondeur. Le papa n’en revient pas. Il est sans voix. Les infirmières essayent d’administrer une perfusion au gamin qui se débat. «On m’a dit qu’il faut l’évacuer pour l’hôpital de la Cité des Palmiers. Il n’y avait aucun véhicule qui passait dans les parages. Quand je décide de porter l’enfant, je ressens que ses mollets sont glacés et ses yeux tournent. J’ai compris qu’il mourait», indique le parent qui lève les yeux vers le ciel. Le corps de Franck Teutsop Tsetago a été déposé à la morgue de l’hôpital de Logbaba. La dépouille a été placée à la disposition de la Direction régionale de la police judiciaire du Littoral (Drpjl). La famille qui souhaitait transporter le cadavre de leur fils au village pour inhumation ne pourra rentrer en possession du corps qu’une fois les enquêtes policières achevées.

En attendant, les parents s’interrogent toujours ce qui a bien pu se passer effectivement au lycée de PK 21 ce vendredi-là. Aux parents, il a été indiqué qu’une élève a lancé les ciseaux et qu’il a atterri par accident sur la poitrine de son camarade Franck. Mais au lycée, une autre thèse circule. Des élèves rapportent qu’autour de 10h, Franck Teutsop Tsetago se disputait en classe avec sa camarade âgée de 13 ans. Cette dernière qui tenait des ciseaux en main s’attelait à terminer son devoir de couture. Elle a fait quelques mises en garde verbales face aux blagues de Franck, avant de lui enfoncer la paire de ciseaux dans la poitrine. Franck Teutsop Tsetago s’est mis à saigner abondamment après avoir extrait la paire de ciseaux. Sa camarade va se confondre en excuses. Le blessé est transporté pour le centre de santé de Nkolmbong à bord d’une moto.

Il rend l’âme dans cette formation sanitaire. La police et la gendarmerie effectuent une descente sur le terrain après l’incident. Les élèves des classes de 4ème sont priés de rentrer. L’auteure de l’acte est mise à la disposition des forces de l’ordre.

Parents inconsolables

A PK 18, la mère de Franck Teutsop Tsetago est inconsolable. Elle ne comprends pas comment une élève de ce lycée s’est retrouvée en classe avec une paire de ciseaux. «On avait interdit aux élèves d’amener les matériaux comme les ciseaux en classe. Mon enfant a fait son devoir à la maison. Il est resté éveillé jusque tard vers 2h30 au salon pour le faire», se souvient Hortense Cyprienne Dongmo, la mère de Franck, émue. Elle perd ainsi l’ainé de ses quatre enfants. Un fils calme et obéissant, en qui elle avait fondé beaucoup d’espoirs. «Il me disait maman paie mon école quand je vais grandir, je vais construire ta maison. Il lui arrivait souvent de diminuer 100 F. Cfa sur son argent de beignet pour encourager son petit frère», se rappelle la maman éplorée. Elle montre du doigt le tabouret en bois que son fils venait de confectionner pour pallier l’absence de meubles dans la maison. Le tabouret est posé là, dans un coin de la cour. Franck Teutsop Tsetago n’aura plus jamais l’occasion d’y prendre place.