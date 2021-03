BELGIQUE :: Emeutes de février 2008 au Cameroun: Les martyrs de la liberté célébrés en grande pompe à Bruxelles :: BELGIUM

L’initiative lancée à Bruxelles et au sein de la diaspora camerounaise par le Mouvement de Février 2008 depuis 13 ans a une fois de plus respecté la tradition cette année à Bruxelles, la capitale des institutions européennes.La semaine des martyrs du Cameroun qui a pris fin le 13 mars 2021 est instituée par cette organisation en souvenir des victimes des émeutes de février 2008 au Cameroun

Pendant plus de deux semaines, de nombreux Camerounais de la diaspora, en l’occurrence, ceux de la diaspora combattante camerounaise de Belgique ont participé à la traditionnelle semaine des martyrs dont les manifestations ont débuté mardi 24 février 2021 à Bruxelles, la capitale des institutions européennes.

Il était question pour les participants, de se souvenir et de rappeler à la conscience collective nationale, de raviver la mémoire des jeunes tués par la soldatesque du pouvoir en place en février 2008 au Cameroun, sans oublier les victimes directes et indirectes de ces émeutes.

Commémorer les martyrs du Cameroun

Afin de pérenniser cette commémoration, selon les organisateurs, le Mouvement de Février 2008 reconnaît avoir fait en vain des suggestions auprès du gouvernement camerounais pour apaiser les personnes affectées par ces émeutes de février 2008 au Cameroun. Idem pour les victimes de la crise anglophone au Cameroun.

"Faire un travail de mémoire pour rappeler le sacrifice des jeunes camerounais victimes de la répression, rappeler à l’opinion publique nationale et internationale le sort des victimes suite aux émeutes de février 2008 au Cameroun et la crise anglophone, Interpeller les autorités et les acteurs politiques camerounais pour mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de violations graves des Droits de l’Homme, rappeler le sort des parents des victimes et des rescapés des émeutes de 2008 qui attendent toujours d’être dédommagés, Contribuer aux regroupements des forces du Changement pour une alternance pacifique au Cameroun... Montrer les répercussions internationales de la répression des émeutes de 2008, notamment sur le flux migratoire des Camerounais vers l’étranger"... Voilà les messages forts portés par les membres du Mouvement de février 2008 au cours de la commémoration de cette année.

Selon Kadji Elie , président du Code ( Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques des Camerounais de la Diaspora) et membre du comité d'organisation de cette semaine des martyrs, "la commémoration de la semaine des martyrs est un devoir de mémoire pour tous les Camerounais qui ont été lâchement assassinés par le pouvoir en place au Cameroun".

Plus loin, il affirme que cette commémoration va au-delà des clivages et des appartenances politiques, linguistiques, ethniques ou culturels, la finalité étant de faire connaître aux générations présentes et futures, la vraie histoire de leur pays, celle d'un peuple assassiné gratuitement alors qu'il s'était levé comme un seul homme pour réclamer les meilleures conditions de vies et la non modification de la constitution du Cameroun»

La semaine des martyrs a débutée le 24 février dernier dans un contexte de crise sanitaire avec la diffusion en livestream d'un film du Mouvement de février 2008 sur les émeutes de février 2008 au Cameroun, suivie d'une messe de requiem en ligne depuis la paroisse Saint André de Louvain-la-Neuve avec pour clôture le dépôt d'une gerbe de fleurs devant la représentation diplomatique du Cameroun à Bruxelles le 13 mars 2021.

Pour Stephane Tchoumbou, "Treize ans ans après la répression sanglante à huis clos de février 2008, le constat est triste et écœurant. Aucun élément des forces de sécurité suspecté d’avoir commis de graves violations des droits de l’Homme n’a fait l’objet de sanctions ni de poursuites judiciaires". " Les autorités camerounaises n’ont entrepris aucune enquête indépendante et impartiale afin d’établir la vérité sur ces quatre journées de violences.Il est temps que la justice se mette à l’œuvre" ajoute t-il.

Au NOSO ( Nord-Ouest et Sud-Ouest), le peuple est livré à la vindicte militaire alors que ce dernier, lutte contre le mal-vivre social et la vermine politique ambiante depuis 1982 affirme quant à elle Anita, la représentante d'une organisation dite les "Bobbi Tanap", présente à la cérémonie de dépôt de la gerbe de fleurs en la mémoire des martyrs du Cameroun devant l'ambassade du Cameroun à Bruxelles

Les organisateurs de cette semaine des martyrs du Cameroun ont convenu de la prochaine étape de mobilisation qui sera à sa phase accélérée et diplomatique .



Bon à savoir : La semaine des martyrs a été initiée au niveau de la diaspora camerounaise à la fin des émeutes de févriers 2008 au Cameroun par le mouvement de février 2008.

Chaque année, elle est célébrée sous le signe de l’union pour la construction d’une démocratie véritable et respectueuse des droits de l’Homme au Cameroun.

Pour le "Mouvement de Février 2008", les Camerounais tués en février 2008, ceux qui sont encore en prison à cause des événements de février 2008, tout comme les héros de l’indépendance du Cameroun tous assassinés, sont les Martyrs du Peuple Camerounais. C’est à eux que cette semaine des martyrs est dédiée.

Contacts du Mouvement de février 2008 au Cameroun:

Email: fev2008cameroun@gmail.com

Site web: http://fev2008cameroun.canalblog.com/