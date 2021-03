CAMEROUN :: UN SEXAGÉNAIRE ÉCHAPPE À LA VINDICTE POPULAIRE APRÈS LE VIOL D’UNE FILLETTE DE 10 ANS A MAROUA :: CAMEROON

L’homme a failli être lynché par la population après avoir été surpris dans son acte de pédocriminalité. L’acte effroyable s’est produit hier près d’un ruisseau, dans un quartier de la ville de Maroua dans l’extrême Nord du Cameroun.

D’après les informations reçues, ce sont les cris de la petite qui ont attiré l’attention des riverains. Le nommé Adamou Oussein, âgé de 60 ans a soumis sa victime à des actes de torture avant de passer à l’acte. Il a ligoté la fillette avant de la conduire dans un buisson près d’un ruisseau, puis, il a commis sa salle besogne.

Ce sont les cris de détresse de la petite qui ont alerté les passants. Ces derniers sont arrivés aussitôt lui porter secours. Sur les lieux, ils ont intercepté le violeur et l’ont conduit chez le Sultan, non sans lui avoir fait passer un sale quart d’heure. La petite a été conduite à l’hôpital pour des examens médicaux et le présumé violeur présenté au Sultan.

Les cas d’abus sexuel des adultes sur mineurs se multiplient, il y a quelques jours une fillette de 4 ans a été violée par un vieillard de 60 ans dans le sud-ouest du Cameroun.