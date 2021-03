CAMEROUN :: Agriculture: Huawei veut appuyer les startups pour digitaliser le secteur :: CAMEROON

Le géant chinois et mondial des télécommunications, à travers son Vice-président en charge des Relations publiques pour l'Afrique Subsaharienne Huawei Northen Africa Region, Loise Tamalgo, a de ce fait, pris part à une web conférence vendredi dernier.

Huawei le géant mondial des télécoms, apporte sa haute technologie digitale au secteur agricole. C'est tout l'intérêt de sa participation le 05 mars 2021, au webinaire organisé à ce sujet.

L'entrepreneure agricole camerounaise Charlotte Libog était la modératrice de cette web conférence à laquelle ont pris part plusieurs personnalités importantes, parmi lesquelles, le ministre camerounais de l’Agriculture et du Développement rural ( Minader ), Gabriel Mbairobé qui en a assuré le présidium ; Josefa Leonel Sacko la Commissaire de l'Economie rurale et de l'Agriculture à la Commission de l'Union Africaine ( UA). " La problématique des startups pour révolutionner l'agriculture en Afrique subsaharienne ", est le thème qui a guidé les échanges du webinaire sur la digitalisation de l'agriculture sur le continent. Toute chose qui a suscité l'intérêt de Huawei, un grand partenaire au développement des TIC en Afrique, et spécifiquement au Cameroun.

"L'Afrique c'est le terrain où nous opérons. C'est la terre de l'avenir. Il y a beaucoup à faire. Pour nous (Huawei, Ndlr), la technologie est au service du développement de l'homme. Dans notre stratégie, une bonne part est affectée à l'atteinte des Objectifs de développement. La Covid-19 a déjà aggravé la chaîne d'approvisionnement. 650 millions de personnes vivent dans la précarité alimentaire", dira Loise Tamalgo le vice-président Relations publiques pour l'Afrique Subsaharienne Huawei Northen Africa Region. Et de poursuivre « l’Afrique n'exploite que 15% des terres arables [...]. Il ne s'agit pas de prendre le temps pour faire ce que les autres ont fait". Et Loise Tamalgo de Huawei Northen Africa, d'évoquer la problématique de la grande connectivité, en arguant que 85% des Africains vit en zone rurale. Le défi de Huawei est donc comment se déployer pour la connectivité rurale.

Un avis visiblement partagé par S.E JOSEFA LEONEL C. SAKO, Commissaire chargé de l’Agriculture, du Développement rural, de l’Economie bleue et de l’Environnement durable à l’Union Africaine : « la technologie et les innovations numériques ouvrent un vaste potentiel inexploité aux agriculteurs, aux investisseurs et aux entrepreneurs pour améliorer l’efficacité de la production et la transformation alimentaire en Afrique ». Elle a donc saisi l’occasion qui lui a été offerte, pour apprécier HUAWEI, et suggérer à la multinationale à la très haute technicité digitale, de trouver le moyen de créer une Application "SMART SEEDS » qui, pourrait permettre d’identifier et de mieux gérer les plantes pour faciliter et moderniser l’Agriculture en Afrique.

Le ministre camerounais en charge de l’Agriculture s'est quant à lui, attelé à présenter l’ensemble des actions en cours d’implémentation ou d’expérimentation, tant sur les volets de la formation, de l’accompagnement des jeunes startups, que du développement d’une chaîne de valeur, à l’instar de la Bourse des valeurs agricoles en gestation. Dans cette perspective, le membre du gouvernement camerounais a souligné et encouragé les efforts de Huawei dans la digitalisation de ce secteur, et a précisé que le gouvernement du Cameroun voit d’un bon œil, un partenariat plus poussé avec l’équipementier High-tech chinois Huawei, déjà présent au Cameroun dans d’autres segments.

Comme pour dire que Huawei devrait être également être un partenaire de premier choix pour le développement de l’Agriculture au Cameroun en général, et dans son versant digital en particulier.