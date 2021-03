MONDE ENTIER :: Le Real et le Bayern face au piège des derby ce week-end sur StarTimes :: WORLD

Le Real Madrid et le Bayern Munich se préparent à un week-end de derby sur StarTimes. L’équipe de Zidane affrontera ses rivaux madrilènes de l’Atlético pour El Derbi en championnat La Liga tandis qu’en Bundesliga, le derby Der Klassiker verra le clash Lewandowski-Haaland quand le Bayern affrontera le Borussia Dortmund.

Le Real Madrid est plus habitué à creuser son avance qu’à rattraper son retard. Et quand il est derrière, c’est en général que Barcelone est en tête.

Cette année, les choses sont différentes.

Lundi, un match nul 1-1 à domicile contre le Real Sociedad assoit Los Blancos à la troisième place du classement, à égalité avec le Barça mais derrière en différence de buts.

Ce qui est plus inquiétant pour l’entraîneur Zinédine Zidane est le fait que leurs rivaux de l’Atlético Madrid, qu’ils rencontrent dimanche pour le derby madrilène, ont cinq points d’avance malgré un match de retard.

Contre le Real Sociedad, les Madrilènes ont arraché le nul à la 89e minute grâce à Junior Vinicius. De nombreux joueurs, blessés, manquaient à l’appel dans l’effectif de Zidane, Karim Benzema, Eden Hazard, Sergio Ramos ou encore Daniel Carvajal.

Zidane pourrait récupérer Benzema, Hazard et Carvajal contre l’équipe de Diego Simeone mais le Real peut s’attendre à un match difficile.

Encore plus que le Real Madrid, le Bayern Munich a l’habitude d’être en tête du championnat en Bundesliga.

Mais depuis la victoire du RB Leipzig contre le Borussia Mönchengladbach 3-2 ce week-end, alors que Leipzig comptait deux buts de retard après 19 minutes de jeu, les Bavarois se disent que rien n’est joué cette saison et qu’il leur faudra se dépasser pour remporter un neuvième titre d’affilée en championnat.

Un match nul à domicile contre un Bielefeld faiblard et une défaite à Francfort ont réduit leur avantage sur l’équipe de Julian Nagelsmann à seulement deux points, et avec un Klassiker difficile ce week-end, les fans du Bayern peuvent craindre le pire.

Le Klassiker est le plus prestigieux derby de Bundesliga et comme El Derbi espagnol, il se joue ce week-end, plus précisément samedi à l’Allianz Arena contre le Borussia Dortmund.

Aucune équipe ne peut se permettre une défaite.

Si le Bayern est talonné par le RB Leipzig, Dortmund est en danger d’être relégué du peloton de tête et de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions.

L’international portugais Raphael Guerreiro est conscient que Dortmund n’est plus en position de remporter le championnat. « Nous devons rester optimiste et viser les places plus hautes. Nous allons nous battre dur pour la deuxième place.

« Il s’agit en partie d’obtenir de bons résultats contre les grandes équipes, ce que nous avons appris dans la douleur. Nous allons essayer de les battre, comme nous le faisons à chaque fois. Malheureusement, cela n’a pas toujours marché pour nous ces dernières années mais nous allons essayer de jouer le meilleur football possible. Et de leur faire concurrence. Je suis certain que nous y parviendrons un jour, » a-t-il déclaré.

L’histoire penche clairement en faveur des Bavarois qui ont remporté 49 des 103 matchs de championnat et fait 29 nuls contre Dortmund.

La dernière fois que le Borussia a gagné remonte à 2014. Depuis, ils ont perdu six matchs consécutifs, encaissé 26 buts et marqué à trois reprises seulement.