CAMEROUN :: Albert Mbida : « La Fifa a violé ses propres Statuts » :: CAMEROON

Le Comité exécutif provisoire de la Fécafoot a pris acte de la décision prise par l’arbitre unique dans la procédure Tas 2020/A/7513 Lfpc contre Fécafoot, d’admettre dans ladite procédure l’avocat désigné par M. Seidou Mbombo Njoya, en s’appuyant uniquement sur les déclarations de la Fifa transmises au Tas le 26 février 2021.

Il ressort de cette décision de l’arbitre unique que le Tas considère que c’est la Fifa qui maintient M. Seidou Mbombo Njoya à la tête de la Fécafoot. Il convient de relever qu’en agissant ainsi, la Fifa a violé ses propres Statuts, notamment les articles 19 et 59, qui disposent notamment et respectivement que :

« La Fifa ne reconnaît pas les organes d’une association membre n’ayant pas été élus ou nommés… Cela vaut également pour les organes élus ou nommés uniquement à titre intérimaire » ; « Les Confédérations, les associations membres et les ligues s’engagent à reconnaître la Tas comme instance juridictionnelle indépendante. Ils s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l’arbitrage du Tas. Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents organisateurs de matches licenciés et aux intermédiaires ».

Compte tenu de cette situation, cette décision de la Fifa de reconnaître un exécutif dont l’élection a été annulé par le Tas sera contestée dès demain (ce jeudi, 4 mars 2021, ndlr) devant le Tribunal arbitral du sport (Tas) à Lausanne, en Suisse.