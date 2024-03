Cameroun :: Procès Zogo: La Double Identité Du Défunt Et La Contestation De Sa Veuve Font Trembler Le Tribunal :: Cameroon

Le procès de l'assassinat de Martinez Zogo, célèbre animateur camerounais, a pris un nouveau tournant ce lundi 27 mars 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. La double identité du défunt et la contestation de sa veuve par les avocats de la défense ont jeté un pavé dans la mare.

Dame Nzie Dorothée, l'épouse de Martinez Zogo, est accusée par la défense d'avoir contracté un mariage civil en 2012 sous le nom de "Martinez Zogo", un nom d'emprunt, alors que le vrai nom du défunt serait Mbani Zogo Arsène Salomon.

Les avocats de la défense soutiennent que cette situation de double identité est irrecevable et que dame Nzie Dorothée ne peut donc pas prétendre à la qualité de veuve. Ils brandissent l'acte de naissance de Martinez Zogo qui mentionne son vrai nom et sa date de naissance (1972 à Bafang) et affirment que c'est sous ce nom qu'il est connu au fichier national de l'identification.

La défense s'appuie sur cette incohérence pour discréditer la veuve et tenter de démontrer qu'elle n'a pas la qualité pour se constituer partie civile dans le procès.

Me Alice Nkom, avocate de la défense, a déclaré: "Nous ne pouvons pas accepter qu'une personne qui a contracté un mariage civil sous un nom d'emprunt se présente comme la veuve légitime de Martinez Zogo."

Me Charles Tchakounte, autre avocat de la défense, a ajouté: "Il est important de clarifier cette situation de double identité car elle pourrait avoir des implications importantes sur le déroulement du procès."

La veuve de Martinez Zogo, visiblement affectée par ces accusations, a déclaré: "Je suis la veuve légitime de Martinez Zogo et je suis déterminée à obtenir justice pour mon mari."

Le tribunal militaire a décidé de suspendre l'audience pour permettre aux parties de se prononcer sur cette question de double identité.