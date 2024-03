Cameroun :: Leadership Jeune Dans Le Haut-Nkam,Ludovic Tchidié: Une Vision Optimale, Pour Une Société Sublimable :: Cameroon

Il pense que la jeunesse doit cesser d’être spectatrice, mais actrice de l’histoire pour la transformation sociale et la projection d’un avenir radieux pour tous.

Cette réalité est palpable et mesurable. Ludovic Tchidié se trouve au cœur de la transformation sociale dans le département du Haut-Nkam depuis quelques années. Promoteur de l’association dénommée « Cœur Large », il se déploie au fil des jours pour impacter positivement la vie de ses congénères. Car, selon lui, le rôle de la jeunesse est déterminant pour l’évolution sociétale. « Les jeunes générations sont celles qui osent remettre en question les fonctionnements établis et proposer de nouvelles façons de voir le monde. C’est pourquoi, il est essentiel de valoriser leur implication dans la vie socioculturelle, économique et politique de notre pays…L’engagement politique des jeunes est également fondamental. En manifestant pour des causes justes, en s’impliquant dans des organisations ou des partis, ils peuvent orienter les débats de société et peser sur les décisions politiques. Leur vison progressiste du monde pousse les responsables à remettre en question des fonctionnements obsolètes. La participation citoyenne des jeunes, sous toutes ses formes, doit être encouragée et soutenue. Elle est garante d’un avenir plus juste, plus solidaire et plus épanouissant pour tous. Il est du devoir de tous de leur céder la place, car ce sont eux qui changeront le monde de demain», explique-t-il.

Éthique de conviction et de responsabilité

Cette logique pousse Ludovic Tchidié, auteur de ce discours dans le cadre de la célébration de la 58eme édition de la fête de la jeunesse, le 11 février 2024, à inviter les jeunes à passer à l’action politique. « Un peuple qui ne vote pas est un peuple condamné à souffrir. Inscrivons nous tous sur les listes électorales et changeons les choses », soutient-il. Et de maintenir que : : « la jeunesse doit cesser d’être spectatrice pour être actrice du jeu politique.»

Habité par une éthique de conviction et de responsabilité, le président fondateur de Cœur Large fonde son engagement sur un altruisme débridé couplé à un pragmatisme osé. Sa philosophie se résume ainsi : « Répondons tous présents lorsque notre devoir nous appelle et démontrons que la jeunesse, c’est l’avenir ». Cet avenir qu’il imagine radieux pour tous, c'est-à-dire pour les enfants et les jeunes tout comme pour les personnes âgées ou les vieillards, le promoteur de l’association Cœur Large, le dessine sur des piliers solides auréolés des cœurs roses.

C’est dans cette logique que le 13 mars 2024, suite à une campagne de mobilisation des fonds orchestrée par ses soins depuis le 21 février dernier, M. Nganou, malade et victime d’un polytraumatisme ayant surtout affecté sa mobilité suite à un accident, a reçu des moyens pour se soigner. « Je viens aujourd’hui te tendre la main pour venir en aide à ce monsieur qui souffre depuis plusieurs années ,victime d’un accident de la circulation. Il avait été percuté par un véhicule qui a pris la fuite le laissant pour mort. Aujourd’hui, il est abandonné à lui-même et nous essayons tant bien que mal de l’assister. Il a besoin d’une intervention médicale. C’est possible, si on est ensemble. Allons à son secours peu importe le montant d’argent que nous disposons.» Cet appel lancé, avec un cœur large, comme toujours, a permis à Ludovic Tchidié de mobiliser d’importants moyens afin qu’au bout de trois semaines, sieur Nganou bénéficie au niveau de l’hôpital de Bafang, d’une intervention chirurgicale, des soins ophtalmologiques et des séances de kinésithérapie. Ce qui traduit que Cœur Large dispose déjà d’une expertise en matière d’assistance aux couches sociales défavorisées et aux minorités vulnérables. Les orphelins, les handicapés, les veuves, les personnes détenus, les prisonniers, les déplacés internes de la crise anglophone et les filles –mères font partie des cibles privilégiés dans le cadre du déploiement social de Cœur Large au quotidien.

C’est ainsi que le 16 février dernier, cette organisation a remis des prix et des cadeaux en vue de célébrer l’excellence scolaire dans les établissements scolaires du département du Haut-Nkam. Un jour après, les ambassadeurs de cette association se rendus dans environ sept formations hospitalières de la ville de Bafang et ses environs pour apporter soutien et réconfort aux malades. Et le 10 mars 2024, ces émissaires de Ludovic Tchidie se sont déployés à la mosquée centrale de Bafang pour soutenir les membres de la communauté musulmane engagés dans le début du jeûne de ramadan.Tout comme, ils n’ont pas oublié de soutenir les filles mères, généralement abandonnées à la suite des grossesses précoces par des géniteurs irresponsables. « Nous avons fait une descente très riche en émotions ce 15 décembre 2023 à la prison centrale de Bafang.

Le cap est désormais lancé vers d’autres nécessiteux ». Cette déclaration de Ludovic Tchidié ne peut-elle pas être perçue comme un clin d’œil à l’endroit des filles-mères ou des jeunes femmes qui font partie des personnes vulnérables dans la société camerounaise ? D’ailleurs, les jeunes femmes en général occupent une place de choix au niveau des perspectives de Cœur Large.

D’où cette exhortation de Ludovic Tchidié à leur endroit :« Chères jeunes filles, vous représentez l’avenir et le potentiel de notre société. Je tiens à vous dire en quel point je crois à vous et à vos capacités. N’ayez pas peur de sortir des sentiers battus et de poursuivre vos rêves, aussi ambitieux soient-ils. Ayez confiance en vos talents et en ce que vous pouvez accomplir. Ne laissez personne vous découragez et vous faire doutez de vous-même. Sachez que vous n’êtes pas seules. De nombreuses femmes se sont battues avant vous pour que vous ayez les opportunités qui s’offrent à vous aujourd’hui. Faites en bon usage et honorez leur combat en repoussant encore plus les limites imposées aux femmes. Vous rencontrez des obstacles. C’est certain. Mais vous en avez en vous, la force, la détermination et l’intelligence pour les surmonter. Gardez courage et persévérez quoi qu’il arrive. Je crois profondément en chacune d’entre vous et je vous soutiens de tout cœur. Vous représentez l’espoir d’un avenir meilleur et plus juste pour toutes les femmes. Je sais que vous ferez de grandes choses.»

Pour susciter l’émulation

Joignant la parole aux actes, Ludovic Tchidie porte bien sa casquette de bienfaiteur en faveur des enfants abandonnés dans les orphelinats de Banka, Bafang et de Douala. Ces trois communes des repères ou des points d’incubation de sa démarche altruiste et humanitaire. Il est particulièrement attaché à ses amis d’enfance du quartier « Résidence# où logé le préfet du département du Haut-Nkam à Banka.

Avant de se déployer courant le mois d’octobre 2023 pour apporter des denrées alimentaires et des produits de première nécessité aux orphelinats de Banka et de Douala, Ludovic Tchidie a organisé un mini tournoi de football pour susciter l’émulation dans l’action et la sagesse dans les comportements au sein de la jeunesse. Lui-même, encore jeune, il a vibré à l’unissions avec les populations de ce quartier qui lui rappelle sa tendre enfance. Car , né le 23 juin 1992 à Bafang de TCHIDIE FRANÇOIS et de TOUKAM VICTORINE, il a fréquenté lors de son cycle primaire à l’école catholique notre dame de Banka. Les enseignements secondaires, il les a suivis entre le collège Bellevue de Bafang et le collège Saint-Paul jusqu’à l’obtention de son probatoire. La classe de Terminale , il l’a passé au collège de l’Agape à Douala. Après son Baccalauréat, il poursuit des études supérieure à École supérieure de gestion (Esg) de Douala et à l’Université de Yaoundé 1 à Ngoa-et kelle. En ce haut de savoir, il poursuit son chemin et donne plus de visibilité à sa trajectoire de jeune visionnaire et panafricaniste. Il s’active comme Membre fondateur du mouvement ALL AFRICAN STUDENTS UNION (qui regroupait tous les étudiants de la sous région Afrique centrale). Par la suite, il porte le chapeau de Membre fondateur de SOS ÉDUCATION PROMOTE. Donc de réduire les inégalités sociales, Ludovic Tchidie met sur pied Cœur Large. À côté de ses occupations professionnelles, notamment celle de consultant en faveur de l’organisation scolaire et universitaire à travers l’immigration canadienne, ce jeune qui rêve d’un nouveau Cameroun, s’occupe dans le cadre du déploiement humanitaire de Cœur Large dans le département du Haut-Nkam et la ville de Douala. Travailleur acharné et polyvalent, Ludovic Tchidie creuse en douceur son sillon et croit que le soleil va briller pour tout le monde, en attendant le grand soir…