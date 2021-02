BELGIQUE :: Diffusion en exclusivité le 14 mars prochain à Bruxelles du film" Cameroun, un volcan non éteint" :: BELGIUM

Le silence et le mystère qui entourent les événements dramatiques qui se sont déroulés en février 2008 au Cameroun, perpétuent une souffrance aux conséquences parfois dramatiques pour les familles des victimes, qui estiment qu'elles ont été abandonnées. Des maisons brûlées, des commerces saccagés, des jeunes assassinés par les forces de l'ordre en toute impunité, les émeutes de février 2008 au Cameroun hante toujours les familles des victimes et le Cameroun tout entier.

Le Mouvement de février 2008 au Cameroun n'a aucune intention de rester indifférent face à l'injustice et les crimes crapuleux qui continuent à être perpétrés en toute impunité par les autorités Camerounaises. Cette association née à la fin des émeutes de février 2008 au Cameroun, une fois de plus sort des casernes pour une autre action dont le contenu sera révélé au public le 14 mars prochain à Bruxelles

Dans ce documentaire de 45 minutes, le Mouvement de février 2008 donne la parole aux acteurs sociopolitiques, aux victimes et même sous anonymat à certains bourreaux

Ce film a l'immense mérite de remettre à jour les séquelles de ces émeutes sur l'économie, le social au Cameroun et nous livre la question de l'indemnisation des victimes telle que recommandée par l'ONU et non appliquée par l'Etat du Cameroun qui, depuis lors joue au "dilatoire"

Si dans le film les témoignages prennent de force, dépassant l'expérience singulière pour interroger le rapport du Cameroun à son histoire, et de tout peuple à son vécu quotidien, c'est que le Mouvement de Février 2008 sait la filmer en dignité.

Dans le décor de plusieurs plans fixe entremêlé de photos d'archives , ce film a le mérite de répondre au slogan très cher à ce mouvement, "maintenir le fil de l'histoire". La voix-off du réalisateur vient parfois donner quelques éclairages et interroger le spectateur : "Qu'avons nous fait à nos dirigeants pour mériter de tel mépris et d'abandon?".

Ce film s'achève sur un constat:

Les émeutes de février 2008 ont laissé paraître, un mal être manifeste. Celui d’une jeunesse qui peine à assurer ses besoins vitaux (manger, boire, travailler…).

Cameroun: Un volcan non éteint

Les jeunes qui ont manifesté en février 2008, étaient porteurs d’un message à l’adresse du régime et d’une bonne partie de la classe administrative aux affaires. Les événements en cours dans les régions anglophones au Cameroun sont révélateurs.

Pourquoi ne pas conclure que le titre de ce documentaire " Cameroun: un volcan non éteint" en dit long sur le fil de l’histoire…

Les films de la résistance

Cameroun: Un volcan non éteint du Mouvement de Février 2008

Cameroun - Documentaire – 2017 – 45 minutes

Conception et réalisation: Hugues SEUMO et Bertin Tientcheu

Documentation: Kadji Elie, Kuanguen, Marcel Tchangue

Script: Tientcheu Sitcheu B. Tallion

Date de la première diffusion publique: Dimanche 14 mars 2021 sur la chaîne Youtube du MF2008 et Facebook. En direct stream sur MF2008 TV

Contact: fev2008cameroun@gmail.com

NB: Le tournage du film a été fait en 2017. Certaines personnalités rencontrées ne partagent plus de nos jours les idées developpées dans le documentaire.