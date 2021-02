CAMEROUN :: Le gérant de l'hôtel Résidence David de Bonapriso ( Douala) assassiné :: CAMEROON

Désiré David Kanmegne n'est plus de ce monde. Le gérant de l'hôtel Résidence David de Bonapriso dans l'un des quartiers les plus huppés de Douala ( capitale économique du Cameroun), a été tué cette nuit du dimanche à lundi 22 février 2021.

Des sources locales rapportent que le corps de Désire David Kanmegne, a été retrouvé ce lundi vers huit heures du matin, gisant sans vie. Le gérant de l'hôtel Résidence David de Bonapriso, apprend Camer.be, a été retrouvé ligoté ( photos police ) à son domicile, mort, poignardé dans sa salle de séjour.

Le vigile de l'hôtel et le réceptionniste, informe-t-on, sont en fuite depuis la nuit du crime. Des soupçons pèsent sur eux . Les policiers poursuivent des enquêtes pour essayer de retrouver les tueurs, et comprendre les mobiles de cet ignoble et violent assassinat. Deux téléphones retrouvés sur les lieux du crime, dont un pour la victime.

Vivement que les fins limiers mettent la main sur les tueurs !