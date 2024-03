Cameroun :: Coup De Théâtre : Suspension Des Play-Offs Élite One De Football ! :: Cameroon

Coup de tonnerre dans le monde du football camerounais ! La Chambre de conciliation et d'arbitrage (CCA) du Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC) a ordonné ce mercredi soir la suspension des Play-offs Élite One, à quelques jours de leur lancement prévu le 15 mars.

Fauve Azur à l'origine de la suspension

La requête introduite par Fauve Azur de Yaoundé, contestant certaines décisions de la Fecafoot, est à l'origine de cette suspension. Après l'échec de la conciliation entre les parties, l'affaire a été renvoyée en arbitrage.

Plusieurs clubs contestent les décisions de la Fecafoot

Fauve Azur n'est pas le seul club à contester les décisions de la Fecafoot. Yong Sport et Ums de Loum ont également déposé des recours auprès du CNOSC. L'Ums, qui a perdu des points sur tapis vert, espère les récupérer pour se qualifier pour les Play-offs. Yong Sport, déjà qualifié, veut se prémunir d'une éventuelle remontada de l'Ums.

Un imbroglio juridique qui chamboule le classement

Les décisions du CNOSC pourraient avoir un impact majeur sur le classement final du championnat et les combinaisons des Play-offs. L'Union de Douala a également introduit un recours, ajoutant à l'incertitude qui règne actuellement.

Le suspense reste entier

Le sort des Play-offs Élite One reste en suspens. Les décisions du CNOSC dans les prochains jours seront déterminantes pour la suite du championnat.