Cameroun :: Dja Mbeuh René Djakou Casse Sa Plume Et Retourne À La Terre De Bangangté :: Cameroon

Une longue maladie a eu raison de ce haut commis de l’Etat le 26 Janvier 2024 à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

René Djakou était plutôt une personnalité plurielle. Haut commis de l’Eta, pédagogue, écrivain sciatique chevronné. A Bazou dans le département du Nde, Région de l’Ouest ou il nait en 1948, il est prédestiné à une brillante carrière. Les oracles ne s’étaient sans doute pas trompés. Apres de brillantes études secondaires au prestigieux Lycée Joss de Douala, il va braver le concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieur de Yaoundé d’où il sortira nanti d’un diplôme de professeur des Lycées et Collèges, option Sciences Naturelles.

Apres quatre années d’enseignement au Lycée de Foumban, dans la région de l’ouest Cameroun, il sera promu inspecteur pédagogique des Sciences Naturelles au ministère de l’Education Nationale en 1976. En 2002, il est nommé au haut poste d’inspecteur général N 2 au ministère de l’éducation de Base avant de passer quelques années plus tard Inspecteur N1 dans les mêmes services. Il prend sa retraite le 31 Décembre 2008 avec le sentiment d’« avoir rendu de bons et loyaux services au ministères en charge de l’Education et à la Nation toute entière »

Pendant une trentaine d’années, tant au primaire qu’au secondaire, ses nombreux ouvrages de sciences naturelles ont contribués à l’édification intellectuelle de la jeunesse Africaine. Il était le mentor qui a laissé son emprunte sur plusieurs générations avec sagesse et passion.

René Djakou qui meurt le 26 janvier 2024 à Yaoundé retourne à la terre de Bangangté Sagnam le Samedi 13 Avril 2024