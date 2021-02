Le Décès de Bernard NJONGA: Une perte immense pour la nation camerounaise :: CAMEROON

L’histoire de l’humanité ne se fait pas toute seule, elle résulte de tout temps, de l’œuvre, de l’énergie, de la force de conviction, de pensée, de vision et d’action, d’hommes et de femmes engagés et déterminés à créer, à innover, à anticiper, à réparer, à révéler et à bâtir. Bernard Njonga était de ceux-là.

Le Mouvement populaire pour le Dialogue et la réconciliation, prend connaissance ce jour, du décès survenu en France, de Monsieur Bernard Njonga, fondateur du SALID (service d’appui aux initiatives locales de développement), fondateur de « La Voix du Paysan », initiateur de plusieurs mouvements et organisations associatifs ruraux et urbains, président du parti politique CRAC (croire au Cameroun).

Avec la disparition de Bernard Njonga, la nation camerounaise perd un de ses dignes, fiers, valeureux, ingénieux et puissant encadreur social. Cet ingénieur agronome et intellectuel libre, aura parqué son temps, son pays et sa génération. Il appartenait à la race des médiateurs infatigables, sincères, intègres et honnêtes. Il était des nôtres. Nous lui rendons un vibrant hommage./.

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel