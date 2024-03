Cameroun :: Declaration De L'apc Sur Les Curieuses Menaces Du Ministre De L'administration Territoriale :: Cameroon

Monsieur le Ministre de l'Administration Territoriale a rendu public un curieux communiqué de presse le mardi 12 mars 2024.

Ce communiqué transpire la panique qui, depuis peu, se dégage aussi bien des actes que des silences du régime en place.

C'est dans ce même élan de panique qu'un autre membre du Gouvernement a déclenché l'ire du peuple qui subi le régime en place depuis 42 ans, en posant de façon arrogante la question suivante : " Qu'est ce qu'il y avait avant ?" Depuis lors le Cameroun profond lui répond avec illustration et surtout en manifestant fermement son envie de Changement et d'Alternance

Quant à l'ALLIANCE POUR LE CHANGEMENT (APC), elle est prête pour affronter victorieusement les élections municipales, législatives et présidentielle de 2025. Comme dans toutes les sociétés politiques mutipartistes, l'APC est un regroupement de partis politiques et d'autres organisations associatives légalisés, ainsi que de personnalités diverses, formé pour la circonstance, en l'occurrence les élections prévues en 2025 au Cameroun, et qui cessera de fonctionner à la fin de ces échéances.

Monsieur le Ministre de l'Administration Territoriale, qui assure le suivi des partis politiques et associations, est-il au courant que dans les archives de ses services on peut lui ressortir des éléments politiques, certes pas nécessairement des actes de naissances juridiques, de diverses coalitions politiques qui ont déjà existé au Cameroun depuis le retour du multipartisme en1990? Coordination des partis politiques et associations ( ARC-CNS) ; Union pour le Changement ; Front des Alliés pour le Changement ; Coalition pour l'Alternance etc ... sont autant de coalitions politiques qui ont animé activement le scène politique et le jeu électoral dans notre pays.

Depuis qu'il est dans ses fonctions actuelles, Monsieur le Ministre a vu agir la Plateforme pour la réforme constitutionnelle du système électoral. Mieux, il a piloté la mise en place de la coalition de vingt partis politiques dits de l'opposition, dénommée G20, qui a soutenu la candidature de Monsieur Paul BIYA à l'élection présidentielle d'octobre 2018.

Faut-il il rappeler que les coalition politiques n'ont pas d'existence juridique autre que celle de leurs membres. À ce titre, l'APC ne se sent point concernée par les menaces contenues dans ce communiqué de presse du MINAT.

Ce communiqué de presse est une grave menace sur l'exercice des droits politiques au Cameroun. C'est l'occasion de rappeler que l'activité des partis politiques dans notre pays est régie par la. Loi n°90 /055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques à laquelle aucune autorité administrative ne saurait ajouter ni retrancher sans s'exposer aux rigueurs de la loi.

Que ce soit à l'Assemblée nationale ou en dehors, l'Honorable Jean Michel NINTCHEU n'a jamais ménagé ses efforts pour la fin de la guerre dans les régions anglophones du pays. Son engagement pour le dialogue politique sincère et inclusif entre les mouvements armés et la République est résolu. À ce titre, il rencontre et échange au Cameroun même, y compris dans les prisons, à l'étranger, et pas en cachette, avec tous ceux qui parmi les Anglophones, souhaitent le retour de la paix dans notre pays. Il n'a jamais formulé quelque préalable ou exigence que ce soit au gouvernement en faveur des prisonniers du conflit anglophone, sauf si on considère comme telle la proposition publique de libération desdits prisonniers dans le cadre de la recherche d'une solution politique à cette crise*.

L'APC saisit cette occasion pour féliciter toutes ses organisations et structures alliées qui mobilisent les Camerounais, au Cameroun et dans la diaspora, pour les inscriptions massives sur les listes électorales depuis janvier dernier. Elle leur demande de redoubler d'ardeur dans la mobilisation et rappelle que pour protéger les victoires futures des fraudes électorales sauvages habituelles, les Camerounais devront voter massivement pour le Changement et l'Alternence, c'est à dire pour le candidat de l'APC à l'élection présidentielle d'octobre 2025 ; mais avant, en février de la même année, nous les exhortons à voter massivement pour les listes présentées par les partis politiques membres de notre coalition, et, dans un cas comme dans l'autre, de surveiller attentivement le scrutin et de défendre en cas de besoin leurs votes avec intrépidité. Vivement 2025!

Fait à Yaoundé le 12 mars

Honorable Jean Michel NINTCHEU Président National du Front pour le Changement au Cameroun (FCC) et Coordonnateur National par Intérim de l'APC