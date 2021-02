CAMEROUN :: Stade d’Olembe : Jean Michel Nintcheu demande des comptes à Ngoh Ngoh :: CAMEROON

L’honorable Jean-Michel NINTCHEU a adressé une correspondance hier à Ferdinand NGOH NGOH, Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République afin que ce dernier apporte des clarifications sur le décret inhérent à la convention de crédit d’un montant de 55,16 Milliards de FCFA pour le financement du projet d’achèvement des travaux du complexe sportif d’Olembé.

Selon l’élu du peuple, le niveau stratosphérique du montant de cette convention de crédit laisse perplexe en même temps qu’il est potentiellement porteur de forts soupçons de surfacturations quand on sait qu’il est mentionné dans ce décret que le financement porte sur “LE PROJET D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DU COMPLEXE SPORTIF D’OLEMBÉ”.

Jean-Michel NINTCHEU argue en indiquant qu’après avoir effectué une première descente sur le site le 19 août 2020, le Ministre du sport et de l’éducation physique avait déclaré lors d’une seconde visite d’inspection effectuée en date du 22 septembre que les travaux dudit complexe sont pratiquement achevés et qu’il ne restait plus que quelques retouches à la tribune présidentielle et la pose du tartan sur la piste d’athlétisme.

Il ajoute que le Ministre des sports avait précisé sur la Crtv que ce complexe sportif allait être livré au plus tard en fin octobre dernier.

C’est fort de ce constat qu’en sa qualité de député de la Nation, Jean-Michel NINTCHEU demande au Secrétaire Général de la Présidence de la République Ferdinand NGOH NGOH, qui est le président de la Task Force de la CAN 2022, de lui communiquer le descriptif des travaux réalisés ou en cours de réalisation sur ce complexe sportif, les lignes budgétaires sur lesquelles les fonds ont été prélevés pour les travaux sur le site, ainsi que le compte d’emploi des dépenses effectuées avant la signature du décret Nº 2021/100 du Président de la République relatif à la convention du crédit sus cité.

Pour finir, le député exhorte également le Secrétaire Général de la Présidence de la République de lui communiquer les modalités de financement de ce complexe sportif, les mécanismes de remboursement des différents emprunts contractés par l’État auprès des différents partenaires au nom du peuple camerounais.