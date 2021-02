Faites attention aux fausses annonces de recrutement à Nestlé Cameroun :: CAMEROON

Des nouvelles de recrutement d’hôtesses pour la promotion des produits infantiles commercialisés au Cameroun par Nestlé, circulent via les réseaux sociaux.

Nous tenons à informer l’ensemble de la communauté nationale qu’aucun recrutement à Nestlé Cameroun ne se fait via les réseaux sociaux. Les recrutements à Nestlé Cameroun suivent un processus qui est entièrement gratuit et qui se fait exclusivement en ligne via un site Internet bien identifié.

Pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe de Nestlé, nous vous invitons à suivre les étapes ci-après :

a)- Aller sur le site internet de Nestlé Afrique Centrale et de L’Ouest : www.nestle-cwa.com .

b)- Une fois sur le site, bien vouloir cliquer sur l’onglet « Careers » et à partir de là, vous avez accès à tous les corps de métiers et offres d’emploi disponibles à Nestlé en Afrique Centrale et de l’Ouest.

c)- Dès que vous avez trouvé une offre d’emploi qui vous intéresse et pour laquelle vous estimez avoir le profil et les compétences requises, vous pouvez postuler en cliquant sur l’offre d’emploi en question.

Par la suite télécharger votre CV, renseigner le questionnaire proposé et cliquer sur « Apply ».

Toute Offre ou annonce de recrutement qui ne respecte pas cette procédure n’est pas de Nestlé Cameroun. Nous invitons en conséquence à plus de vigilance pour éviter les arnaques.

Contacts: Media Rostand Banzeu Tel.: +237 673409157 Rostand.Banzeu@cm.nestle.com

Nestle Cameroun