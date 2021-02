CAMEROUN :: Âgé de 79 ans, l'annonce de la retraite politique de John Fru Ndi laisse indifférent :: CAMEROON

Le président du Social democratic front ( Sdf), Ni John Fru Ndi, a annoncé sa retraite politique. C'était jeudi dernier à Yaoundé, au cours d'un déjeuner de presse. Seulement, l'annonce de la retraite politique du chairman, est un non-événement dans le landerneau politique camerounais. Celle-ci n'a d'ailleurs pas enflammé les micros et les plumes des journalistes qui, l'ont accueillie comme une banalité.

Le perpétuel président et fondateur du Sdf est âgé de 79 ans. Une raison naturelle pour l'opinion, et pour tout être rationnel, de se retirer des joutes politiques qui du reste, nécessitent qu'on soit un peu moins âgé, pour le commun des mortels. "L'annonce de John Fru Ndi ressemble à celle d'un vieux lion déjà dépourvu de dents et de forces, et qui annonce avoir arrêté de chasser. Lorsqu'on annonce sa retraite à 79 ans, il ne s'agit pas d'une retraite, mais d'une résignation, une contrainte naturelle.

Monsieur Fru Ndi aurait pris sa retraite il y a dix ans, que cela aurait une plus-value. Annoncer sa retraite à 79 ans, ne relève que de la supercherie. Une retraite n'a de valeur que lorsque les gens estiment que vous pouvez encore faire. Or, ce n'était plus le cas chez John Fru Ndi. Il a été contraint par l'âge. C'est un égoïste, un pouvoiriste", nous confie un politologue.

De toute façon, même s'il n'était pas déjà candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018, Ni John Fru Ndi a affirmé qu'il ne sera plus candidat à une élection au Cameroun. " Je ne prendrai plus part à aucune élection présidentielle", a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'il a pris sur lui de "laisser les plus jeunes continuer".

Une annonce banale, redondante, et n'ayant rien de révolutionnaire. Marqué par le poids de l'âge et une santé fragile ces dernières années, le président du Sdf a été contraint de passer un peu plus d'un an aux États-Unis d'Amérique, histoire de bénéficier des soins médicaux plus appropriés.