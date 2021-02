CAMEROUN :: PRAGMATISME ET CHARISME DE NATHALIE KOAH ONT EU LE DESSUS SUR LA MEDIOCRITE DE SES INTERLOCUTEURS :: CAMEROON

L'entrepreneure avisée, écrivaine et Dircom Croos Afrique Nathalie Koah, une femme au QI très élevé a été magistrale à l'Arène hier. Que ce soit clair, c'est une GLADIATRICE.

Les sexistes, misogynes et aigris kamers ont très mal dormis. J'en ai la certitude.

Effah et les autres ont été misérables. KO. Et cette jeune femme journaliste qui joue le jeu machiste, piffff...l'attitude des jeunes à toujours réduire les efforts d'autres jeunes au néant est incompréhensible, inquiétante même pour moi. La vie n'est pas un jeu de notoriété, de distribution ou de retention du droit d'Etre.

Ayons du respect pour les jeunes qui se battent pour s'en sortir dans un environnement aussi malsain, repressif et dépressif. Un environnement où l'estime de soit est torturée en longueur de journée depuis plus de 100 ans. Depuis l'arrivée des allemands. Brisons cette chaîne qui nous désanoblit et nous anéantit.



J'ai vu des actrices porno, des prostituées contruire leur vie, fonder des familles sans que la société ne s'acharne sur elle et leur passé.

Cette jeune femme a été dans une histoire d'amour qui lui a pris 07 ans et s'est mal soldée quand elle a décidé de rompre car insatisfaite. Dans une affaire de "moeurs" je n'ai vu personne s'acharner autant sur l'autre personnage de cette mésaventure qui doit également être taxé d'homme de peu de vertues si nous sommes de bonne foi pour avoir balancé en public l'intimité de celle dont il a partagé clandestinement la vie. Pourquoi? Comment cela se fait que personne ne condamne l'acte odieux dont elle a fait l'object?

C'est quoi cette société qui blanchit les hommes et accable uniquement les femmes?

Cette société où une mineure violée devient responsable du crime dont elle est VICTIME alors qu'on trouve mille raisons pour expliquer le viol et protèger le violeur, le criminel?



Les hommes kamerunais en particulier, les jeunes hommes vicieux comme ceux qui t'interviewaient Koah hier ne lui feront jamais de kdo. D'un, ce sont des journalistes qui sont presqu'à l'affût du farotage par l'autre et de deux, ils n'aiment pas les femmes qui leur tiennent tête et Koah représente une menace pour eux du fait qu'elle donne à leur victimes la force de se relever, de les affronter ou confronter.

Les femmes de peu d'estime quant à elles, prises dans l'étau de leur questionnable intimité; celui de leurs échecs, leur mal-être et leurs maladies mentales, voient Koah comme leur mirroir. Le reflet qu'elle leur renvoie leur rappelle cet incessant appel à briser le silence, à se libérer. Un pas lourd qu'elles sont incapables de franchir. Cela les effraie, les rend frileuses et les incite à s'en prendre à celle qui a su courageusement relever cet indescriptible défi. Celle qui assume ses erreurs, ses échecs et sa vie et invite les unes et les autres à faire autant. Assumez vos déboires et guérissez comme elle. Cela vous fera du bien et redonnera un sens à vos vies.



Nathalie, rassure-toi, des millions de personnes dans le monde te voient comme un symbole de Courage, de Volonté, de Résistance, de Réuissite et un modèle pour jeunes et moins jeunes. Personne ne pourra changer cela.

Il n'y a que dans un pays où l'amour vire à la haine pour la réussite des autres; une société qui pense que la femme doit se taire et subir toutes les injustices que l'on peut se donner autant peine à déconstruire une belle réussite.



Maintenant, à tous ces hommes et femmes, qui la rendent responsable de l'éducation de leurs enfants, que font vos gosses mineur.e.s sur les murs d'adultes. Que font-ils dans les réseaux sociaux sans surveillance parentale? Ayez honte d'abandonner leur éducation aux RS? Yes, be ASHAMED!



Seuls les riches sont fallibles chez nous. C'est désormsis connu, mais la vraie réussite c'est pouvoir se reconstruire après un échec.

Well done princess Nathalie Koah. Stay focus and continud making the dollars. You are a WINNER. When they go low, we go hight and we R.I.S.E!

"The mouth should learn to think before it speaks".